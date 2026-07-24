"Родина" разгромила лидера Молодежной футбольной лиги "Краснодар"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- «Краснодар» уступил «Родине» в матче 16-го тура дивизиона А Молодежной футбольной лиги со счетом 6:1.
- «Краснодар» прервал серию из шести побед, но продолжает лидировать в турнирной таблице МФЛ.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. "Краснодар" уступил московской "Родине" в матче 16-го тура дивизиона А Молодежной футбольной лиги (МФЛ).
Встреча в Москве завершилась со счетом 6:1 в пользу "Родины". В составе победителей хет-трик оформил Иван Возрастов (16, 73 и 77-я минуты), дублем отметился Магомед Омаров (60, 85), мяч также забил Артем Криульский (36). У "Краснодара" отличился Никита Закарлюка (41). На 55-й минуте красную карточку получил его одноклубник Степан Садчиков.
"Краснодар" прервал серию из шести побед. Команда с 37 очками продолжает лидировать в турнирной таблице МФЛ. "Родина", набрав 32 очка, занимает пятую строчку.
Результаты других матчей игрового дня:
"Алмаз-Антей" (Санкт-Петербург) - "Локомотив" (Москва) - 2:1;
"Акрон - Академия Коноплева" (Тольятти) - "Ростов" - 3:2;
"Нижний Новгород" - "Спартак" (Москва) - 2:3;
"Факел" (Воронеж) - "Рубин" (Казань) - 0:1;
ЦСКА (Москва) - "Урал" (Екатеринбург) - 4:1;
"Чертаново" (Москва) - "Зенит" (Санкт-Петербург) - 0:3;
"Динамо" (Москва) - "Динамо" (Махачкала) - 4:1.