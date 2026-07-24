В Словакии задержали экс-президента Украинской ассоциации футбола

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Экс-президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко задержан в Словакии.
- Офис генпрокурора Украины запустил процедуру экстрадиции Павелко, подозреваемого в причинении убытков украинскому бюджету в размере 6,6 миллиона долларов.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Экс-президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко задержан в Словакии, сообщил в пятницу генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.
"Готовится экстрадиция бывшего руководителя федерации футбола Украины, который находился в международном розыске", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Кравченко.
Как уточняется в публикации, подозреваемый в причинении убытков украинскому бюджету в размере 6,6 миллиона долларов экс-чиновник был задержан в словацкой Братиславе. Офис генпрокурора Украины запустил процедуру экстрадиции.
В ноябре 2022 года Печерский районный суд Киева арестовал Павелко по обвинению в хищении средств. В феврале 2024 года он выиграл апелляцию и вышел на свободу. Уже в октябре 2025 года Павелко получил уведомление о новых подозрениях в коррупции. В декабре того же года он был объявлен в розыск на Украине.