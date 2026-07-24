В Словакии задержали экс-президента Украинской ассоциации футбола

В ноябре 2022 года Печерский районный суд Киева арестовал Павелко по обвинению в хищении средств. В феврале 2024 года он выиграл апелляцию и вышел на свободу. Уже в октябре 2025 года Павелко получил уведомление о новых подозрениях в коррупции. В декабре того же года он был объявлен в розыск на Украине.