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Начало матча между "Оренбургом" и "Ростовом" перенесли из-за жары - РИА Новости Спорт, 24.07.2026
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Футбол
 
17:51 24.07.2026 (обновлено: 18:07 24.07.2026)
Начало матча между "Оренбургом" и "Ростовом" перенесли из-за жары

Начало матча РПЛ "Оренбург" — "Ростов" перенесли на 5 часов из-за жары

© официальный сайт футбольного клуба "Оренбург"Домашний стадион футбольного клуба "Оренбург" "Газовик"
Домашний стадион футбольного клуба Оренбург Газовик - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© официальный сайт футбольного клуба "Оренбург"
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Начало матча первого тура РПЛ между "Оренбургом" и "Ростовом" перенесли на более позднее время.
  • Встреча пройдет 26 июля в Оренбурге и начнется в 19:30 мск вместо 14:30 из-за прогнозируемой высокой температуры.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Начало матча первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между футбольными клубами "Оренбург" и "Ростов" перенесено из-за экстремально высоких температур, сообщается в Telegram-канале турнира.
Встреча пройдет 26 июля в Оренбурге и начнется в 19:30 мск вместо 14:30. Ожидается, что температура в городе в воскресенье днем достигнет 37 градусов.
"По решению президента РПЛ и с учетом мнения основного вещателя изменено время начала матча "Оренбург" - "Ростов" в связи с прогнозом экстремально высоких температур в Оренбурге днем 26 июля", - говорится в сообщении РПЛ.
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