Начало матча между "Оренбургом" и "Ростовом" перенесли из-за жары

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Начало матча первого тура РПЛ между "Оренбургом" и "Ростовом" перенесли на более позднее время.
- Встреча пройдет 26 июля в Оренбурге и начнется в 19:30 мск вместо 14:30 из-за прогнозируемой высокой температуры.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Начало матча первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между футбольными клубами "Оренбург" и "Ростов" перенесено из-за экстремально высоких температур, сообщается в Telegram-канале турнира.
Встреча пройдет 26 июля в Оренбурге и начнется в 19:30 мск вместо 14:30. Ожидается, что температура в городе в воскресенье днем достигнет 37 градусов.
"По решению президента РПЛ и с учетом мнения основного вещателя изменено время начала матча "Оренбург" - "Ростов" в связи с прогнозом экстремально высоких температур в Оренбурге днем 26 июля", - говорится в сообщении РПЛ.