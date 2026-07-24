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Гвардиола отказался возглавить сборную Италии по футболу, пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 24.07.2026
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Футбол
 
12:30 24.07.2026
Гвардиола отказался возглавить сборную Италии по футболу, пишут СМИ

Gazzetta dello Sport: Гвардиола отказался возглавить сборную Италии по футболу

© Соцсети PepteamХосеп Гвардиола
Хосеп Гвардиола - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© Соцсети Pepteam
Хосеп Гвардиола. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Хосеп Гвардиола отказался от предложения занять пост главного тренера сборной Италии.
  • Гвардиола потребовал зарплату в размере 20 миллионов евро в год, тогда как федерация была готова предложить вдвое меньше.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Испанец Хосеп Гвардиола ответил отказом на предложение Итальянской федерацией футбола (FIGC) занять пост главного тренера сборной страны, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Ранее президент FIGC Джованни Малаго подтвердил факт переговоров с Гвардиолой и отметил, что для него может быть сделано исключение из бюджета и что в число кандидатов также входят Андреа Пирло и Роберто Манчини. По данным СМИ, Гвардиола потребовал зарплату в размере 20 миллионов евро в год, тогда как федерация готова была на сумму вдвое меньше.
"Спасибо, для меня это большая честь, но сейчас мне не до этого", - цитирует La Gazzetta dello Sport ответ Гвардиолы, который ранее заявлял, что пока не намерен возвращаться к тренерской работе после ухода из английского "Манчестер Сити" по окончании сезона-2025/26.
Сборная Италии не смогла пробиться в финальную часть чемпионата мира 2026 года. После этого Дженнаро Гаттузо покинул должность главного тренера. Также Габриэле Гравина оставил пост президента FIGC, а его место занял Малаго.
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