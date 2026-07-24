Гвардиола отказался возглавить сборную Италии по футболу, пишут СМИ

"Спасибо, для меня это большая честь, но сейчас мне не до этого", - цитирует La Gazzetta dello Sport ответ Гвардиолы, который ранее заявлял, что пока не намерен возвращаться к тренерской работе после ухода из английского "Манчестер Сити" по окончании сезона-2025/26.