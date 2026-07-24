В Москве задержали россиянку за подготовку подрыва автомобиля силовика

Краткий пересказ от РИА ИИ В Москве задержали женщину, которая по заданию украинских спецслужб должна была организовать подрыв машины одного из силовиков.

Женщина была задержана в момент закладки взрывного устройства под автомобиль.

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. В Москве задержали женщину, которая по заданию украинских спецслужб должна была организовать подрыв машины одного из силовиков, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

"В городе Москве пресечена деятельность гражданки России 1996 года рождения, причастной к подготовке террористического акта по заданию украинских спецслужб", — говорится в релизе

По информации ФСБ, женщина транзитом через Турцию и Молдавию выехала на Украину, где ее обучили диверсионно-террористической деятельности. Затем она вернулась в Россию, на окраине Самары забрала из тайника самодельную бомбу и поехала в Москву.

В момент закладки взрывного устройства под автомобиль сотрудника органов безопасности женщину задержали.

Против нее возбудили уголовное дело о покушении на теракт и о незаконном обороте взрывчатых веществ. Суд отправил задержанную под стражу.

Она признала вину и рассказала , что согласилась совершить теракт в обмен на ПМЖ в одной из стран Евросоюза для нее и ее детей.