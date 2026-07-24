Рейтинг@Mail.ru
В Москве задержали россиянку за подготовку подрыва автомобиля силовика - РИА Новости, 24.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:47 24.07.2026 (обновлено: 11:19 24.07.2026)
В Москве задержали россиянку за подготовку подрыва автомобиля силовика

ФСБ: в Москве задержали женщину за подготовку подрыва автомобиля силовика

Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Москве задержали женщину, которая по заданию украинских спецслужб должна была организовать подрыв машины одного из силовиков.
  • Женщина была задержана в момент закладки взрывного устройства под автомобиль.
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. В Москве задержали женщину, которая по заданию украинских спецслужб должна была организовать подрыв машины одного из силовиков, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
"В городе Москве пресечена деятельность гражданки России 1996 года рождения, причастной к подготовке террористического акта по заданию украинских спецслужб", — говорится в релизе.
Задержание и допрос агента спецслужб Украины, планировавшего теракт - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
ФСБ опубликовала видео задержания агента украинских спецслужб с бомбой
22 июля, 10:35
По информации ФСБ, женщина транзитом через Турцию и Молдавию выехала на Украину, где ее обучили диверсионно-террористической деятельности. Затем она вернулась в Россию, на окраине Самары забрала из тайника самодельную бомбу и поехала в Москву.
В момент закладки взрывного устройства под автомобиль сотрудника органов безопасности женщину задержали.
Против нее возбудили уголовное дело о покушении на теракт и о незаконном обороте взрывчатых веществ. Суд отправил задержанную под стражу.
Она признала вину и рассказала, что согласилась совершить теракт в обмен на ПМЖ в одной из стран Евросоюза для нее и ее детей.
Расследование продолжается. Рассматривается возможность переквалификации преступления по статье о госизмене, предусматривающей до 20 лет лишения свободы.
Задержание двух гражданок РФ в Крыму по подозрению в госизмене - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
ФСБ рассказала о бомбе, которой подорвали машину офицера ЧФ в 2024 году
18 июля, 14:14
 
ПроисшествияРоссияМоскваФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала