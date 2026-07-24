Россиянка согласилась совершить теракт в обмен на ПМЖ в одной из стран ЕС

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Гражданка РФ, задержанная в Москве, согласилась на совершение теракта в отношении российского силовика в обмен на содействие в выезде на постоянное место жительства (ПМЖ) в одну из стран Евросоюза, сообщили журналистам в ЦОС ФСБ.

"Установлено, что подозреваемая посредством мессенджеров Telegram и WhatsApp установила контакт с куратором, которому сообщила о готовности участия в террористической деятельности в обмен на содействие в выезде на постоянное место жительства в одну из стран Евросоюза", - говорится в сообщении.