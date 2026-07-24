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Россиянка согласилась совершить теракт в обмен на ПМЖ в одной из стран ЕС - РИА Новости, 24.07.2026
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08:48 24.07.2026 (обновлено: 08:49 24.07.2026)
Россиянка согласилась совершить теракт в обмен на ПМЖ в одной из стран ЕС

ФСБ: россиянка согласилась совершить теракт в обмен на ПМЖ в одной из стран ЕС

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Евросоюза в Брюсселе
Флаги Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Евросоюза в Брюсселе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Гражданка РФ задержана в Москве по подозрению в подготовке к теракту против российского силовика.
  • Она установила контакт с куратором из украинских спецслужб и согласилась на совершение теракта в обмен на содействие в выезде на ПМЖ в одну из стран Евросоюза.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Гражданка РФ, задержанная в Москве, согласилась на совершение теракта в отношении российского силовика в обмен на содействие в выезде на постоянное место жительства (ПМЖ) в одну из стран Евросоюза, сообщили журналистам в ЦОС ФСБ.
Ранее в ведомстве сообщили, что оперативники задержали гражданку РФ, которая должна была организовать подрыв автомобиля сотрудника органов безопасности России по заданию украинских спецслужб.
"Установлено, что подозреваемая посредством мессенджеров Telegram и WhatsApp установила контакт с куратором, которому сообщила о готовности участия в террористической деятельности в обмен на содействие в выезде на постоянное место жительства в одну из стран Евросоюза", - говорится в сообщении.
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