Краткий пересказ от РИА ИИ Прокуратура ФРГ считает, что диверсию на "Северных потоках" совершили по указанию Украины.

Обвиняемому Сергею Кузнецову, задержанному в прошлом году в Италии, предъявили обвинение в военном преступлении, защита его оспаривает.

Его адвокат считает, что Берлин скрыл от Рима версию о причастности Киева к атаке, чтобы получить фигуранта.

РИМ, 24 июл — РИА Новости. Прокуратура ФРГ считает, что диверсию на "Северных потоках" совершили по указанию Киева, сообщил Никола Канестрини, адвокат обвиняемого украинца Сергея Кузнецова.

« "В обвинительном заключении утверждается, что имеются достаточные основания подозревать, что акты саботажа были совершены по указанию украинских государственных органов и под их руководством", — говорится в заявлении юриста, поступившем РИА Новости.

Кузнецова задержали 21 августа 2025 года в итальянской провинции Римини и через несколько месяцев передали Германии. Канестрини утверждает, что Берлин скрыл от Рима версию о причастности Киева к атаке, чтобы получить обвиняемого.

Адвокат также рассказал, что Кузнецову предъявили обвинение в военном преступлении, защита его оспаривает.

По данным WSJ, Кузнецова и других военных наняли в мае 2022-го для осуществления диверсии на "Северных потоках". Как писала Corriere della Sera, он был капитаном яхты "Андромеда", которая использовалась для перевозки взрывчатки.

Согласно ордеру на международный арест, поступившему в распоряжение РИА Новости, немецкая прокуратура считает Кузнецова координатором атаки и руководителем команды, осуществившей подрывы. Как сообщал телеканал ARD, а начале июля ему предъявили первые официальные обвинения.

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