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Заказчиком диверсии на "Северных потоках" был Киев, считает прокуратура ФРГ - РИА Новости, 24.07.2026
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13:04 24.07.2026 (обновлено: 14:46 24.07.2026)
Заказчиком диверсии на "Северных потоках" был Киев, считает прокуратура ФРГ

Прокуратура ФРГ считает, что заказчиком диверсии на "Северных потоках" был Киев

© Фото : Danish Defence Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2"
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© Фото : Danish Defence
Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Прокуратура ФРГ считает, что диверсию на "Северных потоках" совершили по указанию Украины.
  • Обвиняемому Сергею Кузнецову, задержанному в прошлом году в Италии, предъявили обвинение в военном преступлении, защита его оспаривает.
  • Его адвокат считает, что Берлин скрыл от Рима версию о причастности Киева к атаке, чтобы получить фигуранта.
РИМ, 24 июл — РИА Новости. Прокуратура ФРГ считает, что диверсию на "Северных потоках" совершили по указанию Киева, сообщил Никола Канестрини, адвокат обвиняемого украинца Сергея Кузнецова.
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"В обвинительном заключении утверждается, что имеются достаточные основания подозревать, что акты саботажа были совершены по указанию украинских государственных органов и под их руководством", — говорится в заявлении юриста, поступившем РИА Новости.

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Кузнецова задержали 21 августа 2025 года в итальянской провинции Римини и через несколько месяцев передали Германии. Канестрини утверждает, что Берлин скрыл от Рима версию о причастности Киева к атаке, чтобы получить обвиняемого.
Адвокат также рассказал, что Кузнецову предъявили обвинение в военном преступлении, защита его оспаривает.
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ГерманияУкраинаСеверный потокРоссияДмитрий ПесковСеверный поток — 2В миреСеймур ХершИталия
 
 
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