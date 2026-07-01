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Прокуратура ФРГ предъявила украинцу обвинения в подрыве "Северных потоков" - РИА Новости, 01.07.2026
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18:10 01.07.2026 (обновлено: 19:32 01.07.2026)
Прокуратура ФРГ предъявила украинцу обвинения в подрыве "Северных потоков"

Прокуратура ФРГ обвинила гражданина Украины в подрыве "Северных потоков"

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Германии над зданием Бундестага в Берлине
Национальный флаг Германии над зданием Бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Национальный флаг Германии над зданием Бундестага в Берлине. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Федеральная прокуратура Германии предъявила первые официальные обвинения по делу о подрыве газопроводов «Северный поток».
  • Обвинение предъявлено гражданину Украины Сергею К., его обвиняют в совершении взрыва с использованием взрывчатых веществ и в уничтожении сооружений.
БЕРЛИН, 1 июл - РИА Новости. Федеральная прокуратура Германии предъявила первые официальные обвинения по делу о подрыве газопроводов "Северный поток" гражданину Украины, сообщает телеканал ARD со ссылкой на источники.
Как сообщает телеканал, высший представитель органов уголовного преследования Германии обвиняет украинца Сергея К. в нападениях на гражданскую энергетическую инфраструктуру.
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"Федеральный прокурор Йенс Роммель впервые предъявил обвинение предполагаемому диверсанту, совершившему нападения на газопроводы "Северный поток"... что по международному уголовному праву квалифицируется как военное преступление, - в совершении взрыва с использованием взрывчатых веществ, а также в уничтожении сооружений", - говорится в материале.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии.
Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов.
По сведениям Херша, решение об операции принимал занимавший тогда пост президента США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
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