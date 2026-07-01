Прокуратура ФРГ предъявила украинцу обвинения в подрыве "Северных потоков"

Краткий пересказ от РИА ИИ Федеральная прокуратура Германии предъявила первые официальные обвинения по делу о подрыве газопроводов «Северный поток».

Обвинение предъявлено гражданину Украины Сергею К., его обвиняют в совершении взрыва с использованием взрывчатых веществ и в уничтожении сооружений.

БЕРЛИН, 1 июл - РИА Новости. Федеральная прокуратура Германии предъявила первые официальные обвинения по делу о подрыве газопроводов "Северный поток" гражданину Украины, сообщает телеканал ARD со ссылкой на источники.

Как сообщает телеканал, высший представитель органов уголовного преследования Германии обвиняет украинца Сергея К. в нападениях на гражданскую энергетическую инфраструктуру.

"Федеральный прокурор Йенс Роммель впервые предъявил обвинение предполагаемому диверсанту, совершившему нападения на газопроводы " Северный поток "... что по международному уголовному праву квалифицируется как военное преступление, - в совершении взрыва с использованием взрывчатых веществ, а также в уничтожении сооружений", - говорится в материале.

Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии.

Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.

Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов.