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Илюмжинов не исключил изменение заявки на выборы президента FIDE - РИА Новости Спорт, 24.07.2026
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11:53 24.07.2026 (обновлено: 12:11 24.07.2026)
Илюмжинов не исключил изменение заявки на выборы президента FIDE

Илюмжинов: заявку на выборы главы FIDE можно изменить с учетом отказа Дворковича

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкКирсан Илюмжинов
Кирсан Илюмжинов - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Кирсан Илюмжинов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Аркадий Дворкович отказался участвовать в выборах из-за рисков для FIDE, связанных с санкциями ЕС.
  • Кирсан Илюмжинов заявил, что может изменить свою заявку на выборы президента FIDE с учетом отказа Дворковича.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости, Олег Богатов. Экс-президент Международной шахматной федерации (FIDE) Кирсан Илюмжинов заявил РИА Новости, что его заявка на участие в предстоящих выборах главы организации уже была готова, но в ней возможны изменения после отказа от участия из-за санкций Евросоюза (ЕС) действующего руководителя FIDE россиянина Аркадия Дворковича.
В четверг вечером ЕС объявил о включении Дворковича в 21-й санкционный список. После этого на сайте FIDE сообщили, что Дворкович добровольно приостановил исполнение своих полномочий. Исполнять обязанности президента FIDE будет заместитель главы организации 15-й чемпион мира по шахматам индиец Вишванатан Ананд. Дворкович в пятницу сообщил РИА Новости, что не будет участвовать в выборах, так как это связано с большими рисками для FIDE. Возглавлявший FIDE с 1995 по 2018 год россиянин Илюмжинов в понедельник заявил РИА Новости о намерении баллотироваться на выборах главы организации. Ранее Федерация шахмат России (ФШР) выдвинула своим кандидатом Дворковича, впервые избранного в 2018 году и переизбранного на четырехлетний срок в 2022-м.
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"У нас заявка по персоналиям для подачи на участие в выборах уже была готова. Но после того, как Аркадий Дворкович попал под санкции, часть его сторонников сразу высказала желание войти в мою команду. Я сказал, что открыт для всех. И на каждую позицию - вице-президента и казначея - у нас сейчас есть не менее пяти-шести известных кандидатов", - сказал Илюмжинов.
"Когда наша заявка будет окончательно сформирована, мы подадим ее в FIDE в установленные сроки (до вечера 26 июля)", - подчеркнул собеседник агентства.
О желании участвовать в выборах ранее также заявили немецкие предприниматели и организаторы крупных шахматных турниров - Вадим Розенштейн и Ян Хенрик Бюттнер. Выборы президента FIDE пройдут на генеральной ассамблее организации в Самарканде в третьей декаде сентября.
Аркадий Дворкович - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
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СамаркандАркадий ДворковичКирсан ИлюмжиновМеждународная федерация шахмат (FIDE)ЕвросоюзФедерация шахмат России (ФШР)Шахматы
 
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