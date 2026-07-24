Илюмжинов не исключил изменение заявки на выборы президента FIDE

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"У нас заявка по персоналиям для подачи на участие в выборах уже была готова. Но после того, как Аркадий Дворкович попал под санкции, часть его сторонников сразу высказала желание войти в мою команду. Я сказал, что открыт для всех. И на каждую позицию - вице-президента и казначея - у нас сейчас есть не менее пяти-шести известных кандидатов", - сказал Илюмжинов.