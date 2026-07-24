Илюмжинов не исключил изменение заявки на выборы президента FIDE

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Аркадий Дворкович отказался участвовать в выборах из-за рисков для FIDE, связанных с санкциями ЕС.
- Кирсан Илюмжинов заявил, что может изменить свою заявку на выборы президента FIDE с учетом отказа Дворковича.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости, Олег Богатов. Экс-президент Международной шахматной федерации (FIDE) Кирсан Илюмжинов заявил РИА Новости, что его заявка на участие в предстоящих выборах главы организации уже была готова, но в ней возможны изменения после отказа от участия из-за санкций Евросоюза (ЕС) действующего руководителя FIDE россиянина Аркадия Дворковича.
В четверг вечером ЕС объявил о включении Дворковича в 21-й санкционный список. После этого на сайте FIDE сообщили, что Дворкович добровольно приостановил исполнение своих полномочий. Исполнять обязанности президента FIDE будет заместитель главы организации 15-й чемпион мира по шахматам индиец Вишванатан Ананд. Дворкович в пятницу сообщил РИА Новости, что не будет участвовать в выборах, так как это связано с большими рисками для FIDE. Возглавлявший FIDE с 1995 по 2018 год россиянин Илюмжинов в понедельник заявил РИА Новости о намерении баллотироваться на выборах главы организации. Ранее Федерация шахмат России (ФШР) выдвинула своим кандидатом Дворковича, впервые избранного в 2018 году и переизбранного на четырехлетний срок в 2022-м.
«
"У нас заявка по персоналиям для подачи на участие в выборах уже была готова. Но после того, как Аркадий Дворкович попал под санкции, часть его сторонников сразу высказала желание войти в мою команду. Я сказал, что открыт для всех. И на каждую позицию - вице-президента и казначея - у нас сейчас есть не менее пяти-шести известных кандидатов", - сказал Илюмжинов.
"Когда наша заявка будет окончательно сформирована, мы подадим ее в FIDE в установленные сроки (до вечера 26 июля)", - подчеркнул собеседник агентства.
О желании участвовать в выборах ранее также заявили немецкие предприниматели и организаторы крупных шахматных турниров - Вадим Розенштейн и Ян Хенрик Бюттнер. Выборы президента FIDE пройдут на генеральной ассамблее организации в Самарканде в третьей декаде сентября.