"Большие риски": Дворкович отреагировал на санкции со стороны ЕС

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости, Олег Богатов. Приостановивший из-за санкций Евросоюза (ЕС) деятельность на посту президента Международной шахматной федерации (FIDE) россиянин Аркадий Дворкович сообщил РИА Новости, что исключает возможность своего участия в предстоящих в сентябре выборах главы организации, поскольку это создаст очень большие риски для FIDE.

"На выборы президента FIDE я точно не пойду, так как это создаст очень большие риски для FIDE", - сказал Дворкович, отвечая на вопрос о возможности участия в выборах.

Возглавлявший FIDE с 1995 по 2018 год россиянин Кирсан Илюмжинов в понедельник сообщил РИА Новости о намерении баллотироваться на выборах главы организации. Ранее Федерация шахмат России (ФШР) выдвинула своим кандидатом Дворковича, впервые избранного в 2018 году и переизбранного на четырехлетний срок в 2022-м. О желании участвовать в выборах также заявили немецкие предприниматели и организаторы крупных шахматных турниров - Вадим Розенштейн и Ян Хенрик Бюттнер.