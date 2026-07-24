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"Большие риски": Дворкович отреагировал на санкции со стороны ЕС - РИА Новости Спорт, 24.07.2026
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10:25 24.07.2026 (обновлено: 10:38 24.07.2026)
"Большие риски": Дворкович отреагировал на санкции со стороны ЕС

Дворкович исключил участие в выборах президента FIDE из-за риска для организации

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкАркадий Дворкович
Аркадий Дворкович - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Аркадий Дворкович. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дворкович исключил возможность своего участия в выборах главы FIDE, так как это создаст большие риски для организации.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости, Олег Богатов. Приостановивший из-за санкций Евросоюза (ЕС) деятельность на посту президента Международной шахматной федерации (FIDE) россиянин Аркадий Дворкович сообщил РИА Новости, что исключает возможность своего участия в предстоящих в сентябре выборах главы организации, поскольку это создаст очень большие риски для FIDE.
В четверг вечером ЕС объявил о включении Дворковича в 21-й санкционный список. После этого на сайте FIDE сообщили, что Дворкович добровольно приостановил исполнение своих полномочий. Исполнять обязанности президента FIDE будет заместитель главы организации 15-й чемпион мира по шахматам индиец Вишванатан Ананд.
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"На выборы президента FIDE я точно не пойду, так как это создаст очень большие риски для FIDE", - сказал Дворкович, отвечая на вопрос о возможности участия в выборах.
Возглавлявший FIDE с 1995 по 2018 год россиянин Кирсан Илюмжинов в понедельник сообщил РИА Новости о намерении баллотироваться на выборах главы организации. Ранее Федерация шахмат России (ФШР) выдвинула своим кандидатом Дворковича, впервые избранного в 2018 году и переизбранного на четырехлетний срок в 2022-м. О желании участвовать в выборах также заявили немецкие предприниматели и организаторы крупных шахматных турниров - Вадим Розенштейн и Ян Хенрик Бюттнер.
Выборы президента FIDE пройдут на генеральной ассамблее организации в Узбекистане в третьей декаде сентября.
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УзбекистанАркадий ДворковичКирсан ИлюмжиновМеждународная федерация шахмат (FIDE)ЕвросоюзФедерация шахмат России (ФШР)ШахматыВишванатан Ананд
 
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