На теле предполагаемого сообщника Эпштейна не нашли следы насилия

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вскрытие Даниэля Сиада, предполагаемого сообщника Джеффри Эпштейна, не выявило следов насильственной смерти.
- Обнаружены признаки ухудшения здоровья и следы ранее перенесенного инфаркта, который мог усугубить риски внезапной смерти.
ПАРИЖ, 24 июл - РИА Новости. Вскрытие погибшего предполагаемого сообщника скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна - Даниэля Сиада - не выявило следов насильственной смерти, сообщает прокуратура Нантера.
"Не было обнаружено следов недавнего насилия, которое могло бы быть связано со смертью", - говорится в заявлении прокуратуры, текст приводит радиостанция Franceinfo.
При этом в ходе вскрытия обнаружились признаки ухудшения здоровья, а также следы ранее перенесенного инфаркта, который мог усугубить риски внезапной смерти.
Следствие также требует дополнительно провести токсикологическую экспертизу.
Расследование для установления причины смерти мужчины продолжается.
В среду телеканал BFMTV сообщил, что Даниэль Сиад был найден мертвым у себя дома. По информации газеты Parisien со ссылкой на близкий к расследованию источник, причиной могла стать остановка сердца.
В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации, в июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве.