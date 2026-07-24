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На теле предполагаемого сообщника Эпштейна не нашли следы насилия - РИА Новости, 24.07.2026
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17:53 24.07.2026
На теле предполагаемого сообщника Эпштейна не нашли следы насилия

Во Франции не нашли следы насилия на теле предполагаемого сообщника Эпштейна

© Фото : US Department of JusticeДаниэль Сиад
Даниэль Сиад - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© Фото : US Department of Justice
Даниэль Сиад. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вскрытие Даниэля Сиада, предполагаемого сообщника Джеффри Эпштейна, не выявило следов насильственной смерти.
  • Обнаружены признаки ухудшения здоровья и следы ранее перенесенного инфаркта, который мог усугубить риски внезапной смерти.
ПАРИЖ, 24 июл - РИА Новости. Вскрытие погибшего предполагаемого сообщника скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна - Даниэля Сиада - не выявило следов насильственной смерти, сообщает прокуратура Нантера.
"Не было обнаружено следов недавнего насилия, которое могло бы быть связано со смертью", - говорится в заявлении прокуратуры, текст приводит радиостанция Franceinfo.
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При этом в ходе вскрытия обнаружились признаки ухудшения здоровья, а также следы ранее перенесенного инфаркта, который мог усугубить риски внезапной смерти.
Следствие также требует дополнительно провести токсикологическую экспертизу.
Расследование для установления причины смерти мужчины продолжается.
В среду телеканал BFMTV сообщил, что Даниэль Сиад был найден мертвым у себя дома. По информации газеты Parisien со ссылкой на близкий к расследованию источник, причиной могла стать остановка сердца.
Сиада подозревали в подборе девушек для Эпштейна с целью сексуальной эксплуатации. По меньшей мере пять женщин подали жалобы на Сиада во Франции, обвинив его в том числе в изнасилованиях и торговле людьми, писала газета Parisien. Сам он эти обвинения отрицал.
В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации, в июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве.
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