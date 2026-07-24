На теле предполагаемого сообщника Эпштейна не нашли следы насилия

Краткий пересказ от РИА ИИ Вскрытие Даниэля Сиада, предполагаемого сообщника Джеффри Эпштейна, не выявило следов насильственной смерти.

Обнаружены признаки ухудшения здоровья и следы ранее перенесенного инфаркта, который мог усугубить риски внезапной смерти.

ПАРИЖ, 24 июл - РИА Новости. Вскрытие погибшего предполагаемого сообщника скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна - Даниэля Сиада - не выявило следов насильственной смерти, сообщает прокуратура Нантера.

"Не было обнаружено следов недавнего насилия, которое могло бы быть связано со смертью", - говорится в заявлении прокуратуры, текст приводит радиостанция Franceinfo

При этом в ходе вскрытия обнаружились признаки ухудшения здоровья, а также следы ранее перенесенного инфаркта, который мог усугубить риски внезапной смерти.

Следствие также требует дополнительно провести токсикологическую экспертизу.

Расследование для установления причины смерти мужчины продолжается.

В среду телеканал BFMTV сообщил, что Даниэль Сиад был найден мертвым у себя дома. По информации газеты Parisien со ссылкой на близкий к расследованию источник, причиной могла стать остановка сердца.

Сиада подозревали в подборе девушек для Эпштейна с целью сексуальной эксплуатации. По меньшей мере пять женщин подали жалобы на Сиада во Франции , обвинив его в том числе в изнасилованиях и торговле людьми, писала газета Parisien. Сам он эти обвинения отрицал.