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Леброн объяснил, почему выбрал "Филадельфию" - РИА Новости Спорт, 24.07.2026
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Баскетбол
 
19:09 24.07.2026 (обновлено: 21:00 24.07.2026)
Леброн объяснил, почему выбрал "Филадельфию"

Леброн Джеймс подтвердил переход в "Филадельфию Севенти Сиксерс"

© Фото : Пресс-служба "Лейкерс"Баскетболист Леброн Джеймс
Баскетболист Леброн Джеймс - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© Фото : Пресс-служба "Лейкерс"
Баскетболист Леброн Джеймс. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Леброн Джеймс подтвердил переход в «Филадельфию Севенти Сиксерс».
  • Соглашение 41-летнего форварда с клубом будет рассчитано на два года.
  • Леброн Джеймс заявил, что после завершения прошлого сезона был близок к окончанию карьеры, но принял решение продолжить играть.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Четырехкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), лучший снайпер в истории лиги американец Леброн Джеймс подтвердил переход в "Филадельфию Севенти Сиксерс", заявив, что после завершения прошлого сезона был близок к окончанию карьеры.
Ранее в пятницу журналист ESPN Шэмс Чарания сообщил, что баскетболист подпишет контракт с "Филадельфией". Соглашение 41-летнего форварда с клубом будет рассчитано на два года. В конце июня агент Джеймса Рич Пол сообщил, что его клиент покинет "Лос-Анджелес Лейкерс" и проведет еще один сезон в НБА.
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"Я думал, что все кончено, когда завершился сезон. Я не был готов сразу объявить об этом и понимал, что мне нужно время, чтобы окончательно разобраться в себе. Но тогда я почти не сомневался, что матч плей-офф станет последним в моей карьере. На последней пресс-конференции я сказал честно: мне нужно понять самого себя и ответить на главный вопрос - люблю ли я эту игру так же, как раньше. И теперь я принял окончательное решение. Оно никак не связано с деньгами. Не связано с семьей. Я просто спросил себя: ради чего я продолжаю играть. И понял, что все еще готов жертвовать собой. Все еще хочу работать до изнеможения. Все еще хочу выкладываться без остатка. Все еще хочу выходить на площадку, бороться, побеждать и снова испытать это чувство - стать чемпионом", - написал Леброн в соцсети X.
"Я верю, что могу помочь "Филадельфии" стать чемпионской командой. С огромным воодушевлением жду возможности открыть новую главу своей карьеры, подарить новую энергию болельщикам и в последний раз отправиться в это невероятное путешествие. Спасибо, Лос-Анджелес. Майами, я всегда буду любить вас. А северо-восток Огайо навсегда останется моим домом", - добавил баскетболист.
Джеймс представлял "Лейкерс" с 2018 года, до этого он выступал за "Кливленд Кавальерс" и "Майами Хит". Форвард является четырехкратным обладателем награды самому ценному игроку (MVP) регулярного сезона, рекордсменом по количеству участий в Матчах звезд НБА (22).
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