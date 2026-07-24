В ДТП с легковушкой в Татарстане погибли шесть человек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Зеленодольске в Татарстане автомобиль Chevrolet Lanos врезался в дерево, погибли шесть человек.
- В автомобиле находились семь подростков 16, 17 и 18 лет, один из них выжил и был доставлен в больницу.
КАЗАНЬ, 24 июл — РИА Новости. В городе Зеленодольске в Татарстане иномарка врезалась в дерево, погибли шесть человек, сообщила прокуратура республики.
"По предварительным данным, ночью 24 июля на улице Волжская города Зеленодольска произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Chevrolet Lanos. В результате водитель и пять пассажиров легкового автомобиля скончались на месте от полученных травм", — говорится в Telegram-канале ведомства.
В республиканском МВД уточнили, что в автомобиле ехали семеро подростков 16, 17 и 18 лет. Один из них выжил, его доставили Зеленодольскую центральную районную больницу.
Авария произошла в 2:20 на 12-м километре автодороги Казань — Йошкар-Ола — Волжск. По данным МВД, водитель не справился с управлением и на большой скорости въехал в дерево, после чего машина загорелась.
На месте происшествия направился зеленодольский городской прокурор Дмитрий Ерпелев. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения. Надзорное ведомство взяло расследование на контроль.