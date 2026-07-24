В ДТП с легковушкой в Татарстане погибли шесть человек

КАЗАНЬ, 24 июл — РИА Новости. В городе Зеленодольске в Татарстане иномарка врезалась в дерево, погибли шесть человек, сообщила прокуратура республики.

Авария произошла в 2:20 на 12-м километре автодороги Казань — Йошкар-Ола — Волжск. По данным МВД, водитель не справился с управлением и на большой скорости въехал в дерево, после чего машина загорелась.