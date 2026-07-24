В МВД рассказали о возрасте погибших в ДТП с легковым авто в Татарстане

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Зеленодольском районе Татарстана произошло ДТП с участием автомобиля Chevrolet Lanos.
- По предварительной информации, в машине находились подростки 16, 17 и 18 лет, шестеро из них погибли на месте, один был доставлен в больницу.
КАЗАНЬ, 24 июл – РИА Новости. Погибшим в ДТП с легковым автомобилем в Зеленодольском районе Татарстана было 16-18 лет, сообщает МВД по республике.
Ранее прокуратура Татарстана информировала, что ночью 24 июля на улице Волжская в Зеленодольске произошло ДТП с участием автомобиля Chevrolet Lanos. В результате водитель и пять пассажиров автомобиля скончались на месте от полученных травм.
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"По предварительной информации, автомобиль Chevrolet Lanos, двигаясь по улице Волжская в темное время суток, не справился с управлением, выехал с проезжей части и врезался в дерево. В машине находилось семеро подростков 16,17 и 18 лет", - говорится в сообщении.
По информации МВД, шесть человек скончались на месте, один доставлен в Зеленодольскую центральную районную больницу.