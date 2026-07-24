В МВД рассказали о возрасте погибших в ДТП с легковым авто в Татарстане

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"По предварительной информации, автомобиль Chevrolet Lanos, двигаясь по улице Волжская в темное время суток, не справился с управлением, выехал с проезжей части и врезался в дерево. В машине находилось семеро подростков 16,17 и 18 лет", - говорится в сообщении.