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В МВД рассказали о возрасте погибших в ДТП с легковым авто в Татарстане - РИА Новости, 24.07.2026
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08:42 24.07.2026
В МВД рассказали о возрасте погибших в ДТП с легковым авто в Татарстане

МВД: погибшим в ДТП с легковым авто в Татарстане было 16-18 лет

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Зеленодольском районе Татарстана произошло ДТП с участием автомобиля Chevrolet Lanos.
  • По предварительной информации, в машине находились подростки 16, 17 и 18 лет, шестеро из них погибли на месте, один был доставлен в больницу.
КАЗАНЬ, 24 июл – РИА Новости. Погибшим в ДТП с легковым автомобилем в Зеленодольском районе Татарстана было 16-18 лет, сообщает МВД по республике.
Ранее прокуратура Татарстана информировала, что ночью 24 июля на улице Волжская в Зеленодольске произошло ДТП с участием автомобиля Chevrolet Lanos. В результате водитель и пять пассажиров автомобиля скончались на месте от полученных травм.
«
"По предварительной информации, автомобиль Chevrolet Lanos, двигаясь по улице Волжская в темное время суток, не справился с управлением, выехал с проезжей части и врезался в дерево. В машине находилось семеро подростков 16,17 и 18 лет", - говорится в сообщении.
По информации МВД, шесть человек скончались на месте, один доставлен в Зеленодольскую центральную районную больницу.
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