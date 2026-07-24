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Экс-подполковник СБУ опроверг версию о диверсии на "Северных потоках" - РИА Новости, 24.07.2026
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15:44 24.07.2026
Экс-подполковник СБУ опроверг версию о диверсии на "Северных потоках"

Прозоров: диверсию на "Северных потоках" не могли устроить без помощи Запада

© РИА НовостиЭкс-подполковник СБУ Василий Прозоров
Экс-подполковник СБУ Василий Прозоров - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости
Экс-подполковник СБУ Василий Прозоров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Экс-подполковник СБУ Василий Прозоров заявил, что группа украинских диверсантов не могла устроить теракты на газопроводах "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2" без помощи со стороны стран Запада.
  • Прозоров считает, что для подрыва газопроводов на глубине требовалось специальное оборудование и знания об уязвимых местах трубопроводов.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Группа украинских диверсантов не могла устроить теракты на газопроводах "Северный поток 1" и Северный поток 2" без помощи со стороны стран Запада, заявил заявил РИА Новости экс-подполковник СБУ Василий Прозоров.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. В августе 2025 года в Италии по подозрению в причастности к этим актам был задержан бывший офицер ВСУ Сергей Кузнецов, через несколько месяцев его передали Германии. Адвокат Кузнецова Никола Канестрини заявил, что прокуратура ФРГ считает, что диверсия на "Северных потоках" была совершена по указанию госорганов Украины.
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"Я не верю в официальную версию, что это шесть украинских граждан сами, группа офицеров, решила подорвать "Северные потоки". Арендовали яхту и шесть граждан Украины поплыли и взорвали огромный трубопровод, защищенный бетонным каркасом на глубине 80 метров. Ну это бред вообще", - сказал Прозоров.
Он отметил, что в немецкой версии утверждается, что в группе злоумышленников была только одна женщина-профессиональный дайвер с опытом глубоководных погружений. Однако, считает Прозоров, даже опытный дайвер в одиночку не способен установить взрывчатку на глубине. Кроме того, он должен обладать информацией об уязвимых местах на газопроводе, а для организации подрыва на глубине, на которой расположены газопроводы, требуется специальная взрывчатка.
"Установка зарядов - это не минуты, не пять минут. И даже, наверное, не десять. Да и просто взрывчатку с детонатором, который сработает на такой глубине… Это не купишь в магазине. И даже не на каждом военном складе это есть", - сказал Прозоров.
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23 июля, 04:10
Как заявлял ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле считают, что без ведома администрации бывшего президента США Джо Байдена подрыв "Северных потоков" был бы невозможен. Он подчеркивал, что Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал занимавший тогда пост президента США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
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