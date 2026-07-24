Экс-футболист сборной Англии покинул пост тренера после 4 месяцев работы

Краткий пересказ от РИА ИИ Джермейн Дефо покинул пост главного тренера «Уокинга».

Дефо был назначен на пост главного тренера в апреле 2026 года и провел с командой шесть матчей.

Контракт расторгнут по обоюдному согласию.

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Бывший футболист сборной Англии Джермейн Дефо покинул пост главного тренера "Уокинга", выступающего в пятом по силе дивизионе чемпионата Англии, сообщается на сайте клуба.

Дефо был назначен на пост главного тренера в апреле 2026 года. Под его руководством клуб провел шесть матчей, одержав две победы при одном поражении и трех ничейных результатах. Отмечается, что стороны расторгли соглашение по обоюдному согласию.

"Клуб и главный тренер первой команды Джермейн Дефо пришли к обоюдному согласию о расторжении контракта с немедленным вступлением в силу. Мы хотели бы выразить искреннюю благодарность Джермейну за его вклад в развитие "Уокинга" и пожелать ему всяческих успехов в будущем", - говорится в сообщении.

Сам 43-летний тренер в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) заявил, что "обстоятельства сделали невозможным дальнейшее пребывание на должности". "Уокинг" стал первым клубом, в котором он работал в качестве главного тренера. Ранее англичанин был ассистентом в шотландском "Рейнджерс", а также возглавлял молодежную команду английского "Тоттенхэма".