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Экс-футболист сборной Англии покинул пост тренера после 4 месяцев работы - РИА Новости Спорт, 24.07.2026
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Футбол
 
09:45 24.07.2026 (обновлено: 09:46 24.07.2026)
Экс-футболист сборной Англии покинул пост тренера после 4 месяцев работы

Дефо покинул пост тренера английского "Уокинга" после четырех месяцев работы

© Фото : Instagram Джермейна ДефоДжермейн Дефо
Джермейн Дефо - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© Фото : Instagram Джермейна Дефо
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Джермейн Дефо покинул пост главного тренера «Уокинга».
  • Дефо был назначен на пост главного тренера в апреле 2026 года и провел с командой шесть матчей.
  • Контракт расторгнут по обоюдному согласию.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Бывший футболист сборной Англии Джермейн Дефо покинул пост главного тренера "Уокинга", выступающего в пятом по силе дивизионе чемпионата Англии, сообщается на сайте клуба.
Дефо был назначен на пост главного тренера в апреле 2026 года. Под его руководством клуб провел шесть матчей, одержав две победы при одном поражении и трех ничейных результатах. Отмечается, что стороны расторгли соглашение по обоюдному согласию.
"Клуб и главный тренер первой команды Джермейн Дефо пришли к обоюдному согласию о расторжении контракта с немедленным вступлением в силу. Мы хотели бы выразить искреннюю благодарность Джермейну за его вклад в развитие "Уокинга" и пожелать ему всяческих успехов в будущем", - говорится в сообщении.
Сам 43-летний тренер в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) заявил, что "обстоятельства сделали невозможным дальнейшее пребывание на должности". "Уокинг" стал первым клубом, в котором он работал в качестве главного тренера. Ранее англичанин был ассистентом в шотландском "Рейнджерс", а также возглавлял молодежную команду английского "Тоттенхэма".
В бытность игроком Дефо выступал в составе "Вест Хэма", "Тоттенхэма", "Портсмута", "Торонто", "Сандерленда", "Рейнджерс" и "Борнмута". В активе форварда 20 голов в 57 матчах за сборную Англии.
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