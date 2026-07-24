В "Ботафого" рассказали об отступных за Данило, интересующего "Зенит"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владелец бразильского футбольного клуба "Ботафого" Джон Текстор заявил, что сумма отступных полузащитника Данило составляет 200 миллионов евро.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Владелец бразильского футбольного клуба "Ботафого" Джон Текстор заявил, что сумма отступных полузащитника Данило составляет 200 миллионов евро.
Ранее СМИ сообщили, что сумма отступных Данило составляет 20 млн евро. По данным ESPN, в апреле петербургский "Зенит" направил предложение о трансфере игрока. Отмечалось, что российский клуб готов выплатить 13 миллионов евро, а также зачесть задолженность "Ботафого" перед петербуржцами в размере около 12 миллионов евро за переход нападающего Артура зимой 2025 года. В июле "сине-бело-голубые" возобновили переговоры
"Снова пропаганда, скармливаемая журналистам. Старая история. В одном из нескольких документов была допущена опечатка, которая давно исправлена. Сумма отступных зарегистрирована в Бразильской конфедерации футбола (CBF) в размере 200 миллионов евро", - написал Текстор в сториз в Instagram*.
Данило 25 лет. В сезоне-2026 он принял участие в 24 матчах во всех турнирах и забил 10 мячей. В составе сборной Бразилии он сыграл в четырех встречах из пяти на чемпионате мира по футболу 2026 года.
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