В "Ботафого" рассказали об отступных за Данило, интересующего "Зенит"

"Снова пропаганда, скармливаемая журналистам. Старая история. В одном из нескольких документов была допущена опечатка, которая давно исправлена. Сумма отступных зарегистрирована в Бразильской конфедерации футбола (CBF) в размере 200 миллионов евро", - написал Текстор в сториз в Instagram*.

Данило 25 лет. В сезоне-2026 он принял участие в 24 матчах во всех турнирах и забил 10 мячей. В составе сборной Бразилии он сыграл в четырех встречах из пяти на чемпионате мира по футболу 2026 года.