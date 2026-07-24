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В Дагестане выросло число жалоб на косметологов и пластических хирургов - РИА Новости, 24.07.2026
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10:14 24.07.2026
В Дагестане выросло число жалоб на косметологов и пластических хирургов

СК: в Дагестане растет число жалоб на косметологов и пластических хирургов

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Дагестане зафиксирован рост обращений жителей, жалующихся на проблемы со здоровьем после пластических операций и косметологических процедур.
  • В феврале в Махачкале по уголовному делу об оказании небезопасных услуг арестовали косметолога, у пациентки которого возникли тяжелые проблемы со здоровьем после операции.
  • Среди наиболее распространенных нарушений в сфере эстетической медицины — осуществление деятельности без лицензии или необходимой квалификации, проведение процедур с нарушением стандартов, использование незарегистрированных препаратов или медицинских изделий.
МАХАЧКАЛА, 24 июл - РИА Новости. Следователи в Дагестане зафиксировали рост обращений жителей, которые жаловались на проблемы со здоровьем после пластических операций и косметологических процедур, сообщил РИА Новости руководитель следственного управления СК РФ по республике Александр Супрун.
В феврале в Махачкале по уголовному делу об оказании небезопасных услуг арестовали косметолога, у пациентки которой возникли тяжелые проблемы со здоровьем после операции по удалению жира.
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"Действительно, в последнее время увеличилось количество обращений граждан, связанных с причинением вреда здоровью после проведения пластических операций и косметологических процедур. Это обусловлено в том числе тем, что сфера эстетической медицины активно развивается, а спрос на подобные услуги ежегодно растет", - сказал Супрун.
По его словам, обычно уголовные дела сначала возбуждают по факту произошедшего, а не против конкретного врача или косметолога. Только после судебно-медицинских экспертиз, исследования документов клиник и оценки доказательств можно сделать вывод о наличии либо отсутствии нарушений и причинно-следственной связи между действиями медработников и наступившими последствиями. Именно такой подход обеспечивает объективность расследования, уточнил собеседник агентства.
Среди наиболее распространенных нарушений, отметил руководитель регионального ведомства, осуществление медицинской деятельности без лицензии либо необходимой квалификации, проведение процедур с нарушением стандартов оказания медпомощи, использование незарегистрированных препаратов или медицинских изделий.
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"К сожалению, стремление получить услугу быстрее или дешевле нередко приводит к тяжким последствиям, исправить которые бывает невозможно. Следственное управление и впредь будет принципиально реагировать на каждый случай, когда вследствие нарушений закона или профессиональной небрежности причиняется вред жизни и здоровью граждан", - заверил Супрун.
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