В Дагестане выросло число жалоб на косметологов и пластических хирургов

Краткий пересказ от РИА ИИ В Дагестане зафиксирован рост обращений жителей, жалующихся на проблемы со здоровьем после пластических операций и косметологических процедур.

В феврале в Махачкале по уголовному делу об оказании небезопасных услуг арестовали косметолога, у пациентки которого возникли тяжелые проблемы со здоровьем после операции.

Среди наиболее распространенных нарушений в сфере эстетической медицины — осуществление деятельности без лицензии или необходимой квалификации, проведение процедур с нарушением стандартов, использование незарегистрированных препаратов или медицинских изделий.

МАХАЧКАЛА, 24 июл - РИА Новости. Следователи в Дагестане зафиксировали рост обращений жителей, которые жаловались на проблемы со здоровьем после пластических операций и косметологических процедур, сообщил РИА Новости руководитель следственного управления СК РФ по республике Александр Супрун.

В феврале в Махачкале по уголовному делу об оказании небезопасных услуг арестовали косметолога, у пациентки которой возникли тяжелые проблемы со здоровьем после операции по удалению жира.

"Действительно, в последнее время увеличилось количество обращений граждан, связанных с причинением вреда здоровью после проведения пластических операций и косметологических процедур. Это обусловлено в том числе тем, что сфера эстетической медицины активно развивается, а спрос на подобные услуги ежегодно растет", - сказал Супрун.

По его словам, обычно уголовные дела сначала возбуждают по факту произошедшего, а не против конкретного врача или косметолога. Только после судебно-медицинских экспертиз, исследования документов клиник и оценки доказательств можно сделать вывод о наличии либо отсутствии нарушений и причинно-следственной связи между действиями медработников и наступившими последствиями. Именно такой подход обеспечивает объективность расследования, уточнил собеседник агентства.

Среди наиболее распространенных нарушений, отметил руководитель регионального ведомства, осуществление медицинской деятельности без лицензии либо необходимой квалификации, проведение процедур с нарушением стандартов оказания медпомощи, использование незарегистрированных препаратов или медицинских изделий.