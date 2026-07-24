Матч чемпионата мира по футболу в 2018 году. Архивное фото

Матч чемпионата мира по футболу в 2018 году

Краткий пересказ от РИА ИИ Чемпионат мира по футболу 2018 года, который прошел в России, занял девятое место в рейтинге лучших мировых первенств в истории по версии портала The Athletic.

Турнир стал первым в истории, который прошел на территории двух частей света — Европы и Азии, победителем стала команда Франции.

Сборная России впервые в истории дошла до четвертьфинала чемпионата мира, где в серии пенальти проиграла команде Хорватии.

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Чемпионат мира по футболу 2018 года, который прошел в России, занял девятое место в рейтинге лучших мировых первенств в истории по версии портала The Athletic.

Чемпионат мира 2018 года проходил с 14 июня по 15 июля в 11 городах страны. Турнир стал первым в истории, который прошел на территории двух частей света - Европы Азии . Победителем мирового первенства стала команда Франции, которая в финале обыграла сборную Хорватии со счетом 4:2, третье место заняли бельгийцы, обыгравшие англичан (2:0), а сборная России впервые в истории дошла до четвертьфинала чемпионата мира, где в серии пенальти проиграла команде Хорватии (2:2, пен. - 3:4).

В The Athletic подчеркивают, что мировое первенство 2018 года в России называют одним из лучших, которые когда-либо проходили. В материале отметили большое количество голов на последних минутах встреч, а также немалое число сенсаций.

В опубликованном рейтинге чемпионат мира 2018 года обошел турниры 2010 (ЮАР), 2022 (Катар) и 2026 (США, Канада, Мексика) годов, которые расположились на 12-м, 11-м и 10-м местах соответственно.

Лидером списка стало мировое первенство 1970 года, которое прошло в Мексике. Тогда в финале турнира сборная Бразилии обыграла команду Италии. В материале отметили, что этот турнир стал первым, который транслировался по телевидению в цвете, а матчи плей-офф были самыми захватывающими из всех приведенных в рейтинге соревнований.