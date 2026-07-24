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ЧМ-2018 в России вошел в топ-10 лучших мировых первенств в истории - РИА Новости Спорт, 24.07.2026
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07:36 24.07.2026 (обновлено: 11:43 24.07.2026)
ЧМ-2018 в России вошел в топ-10 лучших мировых первенств в истории

ЧМ-2018 в России вошел в топ-10 лучших турниров в истории по версии The Athletic

© РИА Новости / Михаил Корытов | Перейти в медиабанкМатч чемпионата мира по футболу в 2018 году
Матч чемпионата мира по футболу в 2018 году - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Михаил Корытов
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Матч чемпионата мира по футболу в 2018 году. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Чемпионат мира по футболу 2018 года, который прошел в России, занял девятое место в рейтинге лучших мировых первенств в истории по версии портала The Athletic.
  • Турнир стал первым в истории, который прошел на территории двух частей света — Европы и Азии, победителем стала команда Франции.
  • Сборная России впервые в истории дошла до четвертьфинала чемпионата мира, где в серии пенальти проиграла команде Хорватии.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Чемпионат мира по футболу 2018 года, который прошел в России, занял девятое место в рейтинге лучших мировых первенств в истории по версии портала The Athletic.
Чемпионат мира 2018 года проходил с 14 июня по 15 июля в 11 городах страны. Турнир стал первым в истории, который прошел на территории двух частей света - Европы и Азии. Победителем мирового первенства стала команда Франции, которая в финале обыграла сборную Хорватии со счетом 4:2, третье место заняли бельгийцы, обыгравшие англичан (2:0), а сборная России впервые в истории дошла до четвертьфинала чемпионата мира, где в серии пенальти проиграла команде Хорватии (2:2, пен. - 3:4).
В The Athletic подчеркивают, что мировое первенство 2018 года в России называют одним из лучших, которые когда-либо проходили. В материале отметили большое количество голов на последних минутах встреч, а также немалое число сенсаций.
В опубликованном рейтинге чемпионат мира 2018 года обошел турниры 2010 (ЮАР), 2022 (Катар) и 2026 (США, Канада, Мексика) годов, которые расположились на 12-м, 11-м и 10-м местах соответственно.
Лидером списка стало мировое первенство 1970 года, которое прошло в Мексике. Тогда в финале турнира сборная Бразилии обыграла команду Италии. В материале отметили, что этот турнир стал первым, который транслировался по телевидению в цвете, а матчи плей-офф были самыми захватывающими из всех приведенных в рейтинге соревнований.
Чемпионат мира 1970 года также стал первым, на котором были введены замены - для защиты игроков от изнурительных погодных условий в Мексике, - и первым, где судьи начали показывать желтые и красные карточки, чтобы донести свои решения до зрителей, а также до самих футболистов.
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