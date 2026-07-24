Чернышенко осмотрел место строительства бегового центра ВФЛА в Курске

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко осмотрел место строительства бесплатного бегового центра Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в Курске.
В мероприятии также приняли участие губернатор Курской области Александр Хинштейн, исполнительный директор ВФЛА Борис Ярышевский и представители администрации региона.
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"Создание современной инфраструктуры — важная часть развития массового спорта. Наша задача — обеспечивать условия, чтобы люди всех возрастов могли регулярно заниматься физической культурой рядом с домом. Уверен, что новый беговой центр в Курске будет востребован жителями региона и внесет вклад в достижение национальных целей по вовлечению граждан в систематические занятия спортом", — сказал Чернышенко.
© Фото : ВФЛАБеговой центр ВФЛА в Курске
© Фото : ВФЛА
Беговой центр ВФЛА в Курске
Новое спортивное пространство в Курске появится в природном парке "Боева дача". Проект включает благоустройство прилегающей территории, создание освещенной трассы протяженностью 3,6 км, спортивных площадок с тренажерами и зон отдыха.
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"Для нас важно, чтобы в Курской области развивались общественные пространства, где люди смогут проводить время всей семьей, общаться и вести активный образ жизни. "Боева дача" давно является одним из любимых мест отдыха курян, а новый беговой центр будет важной частью дальнейшего развития этой территории. У нас системно развивается сотрудничество с ВФЛА — это уже второй совместный проект, который поможет создать возможности для занятий спортом жителей региона", — заявил Хинштейн.
Масштабный федеральный проект по созданию сети бесплатных беговых центров — часть стратегии ВФЛА по развитию легкой атлетики в России до 2036 года. Документ направлен на популяризацию массового спорта, формирование нового общенационального бегового движения и создание доступной инфраструктуры для миллионов россиян.