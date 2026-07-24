Чернышенко осмотрел место строительства бегового центра ВФЛА в Курске

«

"Для нас важно, чтобы в Курской области развивались общественные пространства, где люди смогут проводить время всей семьей, общаться и вести активный образ жизни. "Боева дача" давно является одним из любимых мест отдыха курян, а новый беговой центр будет важной частью дальнейшего развития этой территории. У нас системно развивается сотрудничество с ВФЛА — это уже второй совместный проект, который поможет создать возможности для занятий спортом жителей региона", — заявил Хинштейн.