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В Ленинградской области из-за атаки БПЛА обрушился склад птицефабрики - РИА Новости, 24.07.2026
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06:55 24.07.2026
В Ленинградской области из-за атаки БПЛА обрушился склад птицефабрики

В Ленинградской области из-за атаки БПЛА обрушился склад птицефабрики "Северная"

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник спасательной службы МЧС России
Сотрудник спасательной службы МЧС России - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Сотрудник спасательной службы МЧС России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На складе птицефабрики «Северная» в поселке Синявино Кировского района произошло обрушение конструкций из-за попадания БПЛА.
  • Пострадавших в результате инцидента нет.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Склад птицефабрики "Северная" в Ленобласти обрушился из-за попадания БПЛА, никто не пострадал, сообщил губернатор Александр Дрозденко.
"В результате попадания БПЛА зафиксировано обрушение конструкций одного из складов птицефабрики "Северная" в поселке Синявино Кировского района. Пострадавших людей нет", - написал Дрозденко в канале на платформе "Макс".
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ПроисшествияЛенинградская областьКировский районАлександр Дрозденко
 
 
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