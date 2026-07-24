В Ленинградской области из-за атаки БПЛА обрушился склад птицефабрики

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На складе птицефабрики «Северная» в поселке Синявино Кировского района произошло обрушение конструкций из-за попадания БПЛА.
- Пострадавших в результате инцидента нет.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Склад птицефабрики "Северная" в Ленобласти обрушился из-за попадания БПЛА, никто не пострадал, сообщил губернатор Александр Дрозденко.
"В результате попадания БПЛА зафиксировано обрушение конструкций одного из складов птицефабрики "Северная" в поселке Синявино Кировского района. Пострадавших людей нет", - написал Дрозденко в канале на платформе "Макс".