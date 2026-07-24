ПВО ночью сбила 59 БПЛА в Ленинградской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Ленинградской области сбиты 59 вражеских БПЛА.
- Губернатор Александр Дрозденко объявил об отмене беспилотной опасности в регионе.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Пятьдесят девять вражеских БПЛА сбиты в Ленинградской области, беспилотная опасность в регионе отменена, сообщил губернатор Александр Дрозденко.
"Отбой беспилотной опасности в Ленинградской области. Сбиты 59 БПЛА противника. Благодарю силы ПВО за эффективную работу", - написал Дрозденко в канале на платформе "Макс".
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