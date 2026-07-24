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ПВО ночью сбила 59 БПЛА в Ленинградской области - РИА Новости, 24.07.2026
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06:24 24.07.2026
ПВО ночью сбила 59 БПЛА в Ленинградской области

Силы ПВО ночью сбили 59 БПЛА в Ленинградской области

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
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Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Ленинградской области сбиты 59 вражеских БПЛА.
  • Губернатор Александр Дрозденко объявил об отмене беспилотной опасности в регионе.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Пятьдесят девять вражеских БПЛА сбиты в Ленинградской области, беспилотная опасность в регионе отменена, сообщил губернатор Александр Дрозденко.
"Отбой беспилотной опасности в Ленинградской области. Сбиты 59 БПЛА противника. Благодарю силы ПВО за эффективную работу", - написал Дрозденко в канале на платформе "Макс".
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЛенинградская областьАлександр Дрозденко
 
 
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