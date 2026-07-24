Врач назвал причину отсутствия Баринова в старте ЦСКА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Баринов не сыграет в матче первого тура РПЛ против «Балтики» из-за вирусной инфекции.
- Встреча ЦСКА и «Балтики» пройдет в Москве и начнется в 20:00 мск.
- Игорь Акинфеев и Максим Воронов также недоступны для тренерского штаба по медицинским показаниям, они продолжают реабилитацию.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Полузащитник московского футбольного клуба ЦСКА Дмитрий Баринов не сыграет в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против калининградской "Балтики" из-за вирусной инфекции, заявил главный врач команды Эдуард Безуглов.
Встреча ЦСКА и "Балтики" пройдет в Москве и начнется в 20:00 мск. Матч станет первым в новом сезоне РПЛ.
"Сегодня в игре против футбольного клуба "Балтика" из Калининграда недоступны для нашего тренерского штаба по медицинским показаниям будут Дмитрий Баринов, Игорь Акинфеев и Максим Воронов. Баринов всю неделю готовился в общей группе к игре, однако вчера ночью появились признаки достаточно выраженной, тяжелой вирусной инфекции. Мы надеемся, что в течение ближайших двух-трех дней поставим Дмитрия на ноги, и он будет готовиться к следующей игре в общей группе", - сказал Безуглов в видео, опубликованном в Telegram-канале "армейцев".
"Про Игоря Владимировича (Акинфеева) вы все знаете, он продолжает проходить реабилитацию. Максим Воронов проходит реабилитацию уже достаточно давно на футбольном поле. Адаптируем его к максимальным нагрузкам, за динамикой тоже каждый день наблюдаем", - добавил Безуглов.