Врач назвал причину отсутствия Баринова в старте ЦСКА

"Про Игоря Владимировича (Акинфеева) вы все знаете, он продолжает проходить реабилитацию. Максим Воронов проходит реабилитацию уже достаточно давно на футбольном поле. Адаптируем его к максимальным нагрузкам, за динамикой тоже каждый день наблюдаем", - добавил Безуглов.