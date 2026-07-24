Ван Боммел возглавит сборную Бельгии

Ван Боммелу 49 лет, ранее он возглавлял нидерландский ПСВ, немецкий "Вольфсбург" и бельгийский "Антверпен". Во время карьеры игрока нидерландец стал победителем Лиги чемпионов, чемпионата Испании и Кубка страны в составе "Барселоны". Спортсмен также выступал за немецкую "Баварию", итальянский "Милан" и ПСВ.