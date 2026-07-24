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Ван Боммел возглавит сборную Бельгии - РИА Новости Спорт, 24.07.2026
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Футбол
 
15:53 24.07.2026
Ван Боммел возглавит сборную Бельгии

Сборная Бельгии объявила о назначении ван Боммела на пост главного тренера

© официальный твиттер клуба "Вольфсбург"Марк ван Боммел
Марк ван Боммел - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© официальный твиттер клуба "Вольфсбург"
Марк ван Боммел. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Марк ван Боммел возглавит сборную Бельгии по футболу 15 августа.
  • Соглашение с Марком ван Боммелом рассчитано до чемпионата Европы 2028 года.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Нидерландец Марк ван Боммел возглавит сборную Бельгии по футболу 15 августа, сообщается на сайте национальной команды.
Соглашение со специалистом рассчитано до чемпионата Европы 2028 года.
Ранее сборная Бельгии не стала продлевать контракт с главным тренером Руди Гарсией после вылета с чемпионата мира. По итогам турнира команда уступила победителям турнира испанцам (1:2) в четвертьфинале.
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(Тимоти Кастань)
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Ван Боммелу 49 лет, ранее он возглавлял нидерландский ПСВ, немецкий "Вольфсбург" и бельгийский "Антверпен". Во время карьеры игрока нидерландец стал победителем Лиги чемпионов, чемпионата Испании и Кубка страны в составе "Барселоны". Спортсмен также выступал за немецкую "Баварию", итальянский "Милан" и ПСВ.
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