Из-за атаки ВСУ на гражданские объекты под Петербургом пострадали люди

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Из-за попадания БПЛА произошло возгорание на складах Wildberries в деревне Новосаратовка Всеволожского района, также обрушился склад птицефабрики "Северная".
- В результате атаки ВСУ пострадали мирные жители, их число уточняется.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Мирные жители пострадали в результате атаки ВСУ на гражданские объекты в Ленинградской области, их число уточняется, сообщили РИА Новости в Следственном комитете России.
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"В результате атаки пострадали мирные граждане, их количество уточняется", - говорится в сообщении.
Ранее губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил, что из-за попадания БПЛА произошло возгорание на складах Wildberries в деревне Новосаратовка Всеволожского района, пострадали три человека, кроме того, обрушился склад птицефабрики "Северная".