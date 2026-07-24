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Из-за атаки ВСУ на гражданские объекты под Петербургом пострадали люди - РИА Новости, 24.07.2026
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08:53 24.07.2026 (обновлено: 08:59 24.07.2026)
Из-за атаки ВСУ на гражданские объекты под Петербургом пострадали люди

СК: из-за атаки ВСУ на Ленобласть пострадали люди, их число уточняется

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Из-за попадания БПЛА произошло возгорание на складах Wildberries в деревне Новосаратовка Всеволожского района, также обрушился склад птицефабрики "Северная".
  • В результате атаки ВСУ пострадали мирные жители, их число уточняется.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Мирные жители пострадали в результате атаки ВСУ на гражданские объекты в Ленинградской области, их число уточняется, сообщили РИА Новости в Следственном комитете России.
«
"В результате атаки пострадали мирные граждане, их количество уточняется", - говорится в сообщении.
Ранее губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил, что из-за попадания БПЛА произошло возгорание на складах Wildberries в деревне Новосаратовка Всеволожского района, пострадали три человека, кроме того, обрушился склад птицефабрики "Северная".
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