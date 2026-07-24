Ученый рассказал, как собирать лекарственные растения для личной аптечки

Краткий пересказ от РИА ИИ Любой человек может собирать и заготавливать лекарственные растения для личных нужд, но важно соблюдать правила, чтобы не навредить природе.

Некоторые растения, такие как брусника и черника, действительно обладают лекарственными свойствами, в то время как родиола розовая, хоть и является мощным иммуностимулятором, занесена в Красную книгу, и ее сбор запрещен.

Собирать растения следует аккуратно, не повреждая корневую систему, и избегать сбора на особо охраняемых природных территориях, а также вблизи дорог и заводов.

МУРМАНСК, 24 июл – РИА Новости. Любой человек может собирать и заготавливать лекарственные растения для личных нужд, однако следует соблюдать ряд правил, чтобы не навредить природе, например, не вырывать экземпляры с корнями и не трогать те, что занесены в Красную книгу, сообщил РИА Новости заведующий лабораторией медицинских и биологических технологий в научном центре медико-биологических исследований адаптации человека в Арктике ФИЦ КНЦ РАН Никита Цветов.

Многим растениям в народе принято приписывать чудодейственные свойства, однако некоторые действительно являются лекарственными и могут принести пользу при правильном сборе и заготовке, отметил эксперт.

"Насчет продления жизни и различных "чудесных" свойств говорить, конечно, сложно. Но у нас растут некоторые лекарственные растения: например, брусника и черника, которые мы исследуем, являются лекарственными растениями. Родиола розовая – мощный иммуностимулятор, адаптоген, улучшает выносливость, когнитивные функции. Только надо помнить, что родиола занесена в Красную Книгу и собирать ее в дикой природе нельзя", - рассказал Цветов.

При этом ученый отметил - для личных нужд каждый человек может собирать и заготавливать растения. Но тут нужно учитывать несколько нюансов: бережно относится к окружающей среде и не выкашивать целые поляны подчистую, нужно давать возможность природе восстановиться.

"Надземные части следует собирать аккуратно, не повреждая корневую систему растений, ведь некоторые растения достаточно легко по неосторожности "выдрать с корнем". Очень важно обращать внимание на то, где собирать: это запрещено делать в особо охраняемых природных территориях (ООПТ), не следует собирать растения вблизи дорог и заводов", - сказал кандидат наук.

Кроме того, Цветов отметил, что следует уточнить заранее, не находится ли растение, которое планируется собрать, в Красной книге. Так, например, можно собрать лист брусники, но выкапывать краснокнижную родиолу розовую нельзя.