Рейтинг@Mail.ru
Ученый рассказал, как собирать лекарственные растения для личной аптечки - РИА Новости, 24.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:13 24.07.2026
Ученый рассказал, как собирать лекарственные растения для личной аптечки

Цветов: при сборе лекарственных растений нельзя вырывать их с корнями

© Depositphotos.com / oda-daoМедицинские травы и лекарства в таблетках
Медицинские травы и лекарства в таблетках - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© Depositphotos.com / oda-dao
Медицинские травы и лекарства в таблетках. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Любой человек может собирать и заготавливать лекарственные растения для личных нужд, но важно соблюдать правила, чтобы не навредить природе.
  • Некоторые растения, такие как брусника и черника, действительно обладают лекарственными свойствами, в то время как родиола розовая, хоть и является мощным иммуностимулятором, занесена в Красную книгу, и ее сбор запрещен.
  • Собирать растения следует аккуратно, не повреждая корневую систему, и избегать сбора на особо охраняемых природных территориях, а также вблизи дорог и заводов.
МУРМАНСК, 24 июл – РИА Новости. Любой человек может собирать и заготавливать лекарственные растения для личных нужд, однако следует соблюдать ряд правил, чтобы не навредить природе, например, не вырывать экземпляры с корнями и не трогать те, что занесены в Красную книгу, сообщил РИА Новости заведующий лабораторией медицинских и биологических технологий в научном центре медико-биологических исследований адаптации человека в Арктике ФИЦ КНЦ РАН Никита Цветов.
Многим растениям в народе принято приписывать чудодейственные свойства, однако некоторые действительно являются лекарственными и могут принести пользу при правильном сборе и заготовке, отметил эксперт.
Аптечка с медикаментами для оказания первой помощи - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
Врач рассказала, как собрать аптечку в отпуск с ребенком
9 июля, 02:55
"Насчет продления жизни и различных "чудесных" свойств говорить, конечно, сложно. Но у нас растут некоторые лекарственные растения: например, брусника и черника, которые мы исследуем, являются лекарственными растениями. Родиола розовая – мощный иммуностимулятор, адаптоген, улучшает выносливость, когнитивные функции. Только надо помнить, что родиола занесена в Красную Книгу и собирать ее в дикой природе нельзя", - рассказал Цветов.
При этом ученый отметил - для личных нужд каждый человек может собирать и заготавливать растения. Но тут нужно учитывать несколько нюансов: бережно относится к окружающей среде и не выкашивать целые поляны подчистую, нужно давать возможность природе восстановиться.
"Надземные части следует собирать аккуратно, не повреждая корневую систему растений, ведь некоторые растения достаточно легко по неосторожности "выдрать с корнем". Очень важно обращать внимание на то, где собирать: это запрещено делать в особо охраняемых природных территориях (ООПТ), не следует собирать растения вблизи дорог и заводов", - сказал кандидат наук.
Кроме того, Цветов отметил, что следует уточнить заранее, не находится ли растение, которое планируется собрать, в Красной книге. Так, например, можно собрать лист брусники, но выкапывать краснокнижную родиолу розовую нельзя.
"Что касается извлечения полезных веществ, конечно, лабораторные методы часто превосходят по эффективности обычные домашние. Мы в нашей лаборатории занимаемся увеличением эффективности извлечения, применением различных методов экстракции", - пояснил ученый Кольского научного центра РАН.
Собака перед осмотром в Челябинской ветеринарной станции - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
Ветврач рассказала, как собрать аптечку для питомца
7 июня, 02:25
 
АрктикаРоссийская академия наук
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала