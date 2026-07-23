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Жителя Алма-Аты оштрафовали за пост о трех женах - РИА Новости, 23.07.2026
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09:54 23.07.2026
Жителя Алма-Аты оштрафовали за пост о трех женах

Житель Алма-Аты похвастался в блоге тремя женами и получил штраф

© Sputnik / Абзал КалиевСотрудник Министерства внутренних дел Республики Казахстан
Сотрудник Министерства внутренних дел Республики Казахстан - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© Sputnik / Абзал Калиев
Сотрудник Министерства внутренних дел Республики Казахстан. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Житель Алма-Аты Бауржан Бакытжанулы похвастался в блоге тремя женами.
  • Полиция вынудила его удалить публикации, позиционирующие образ жизни, противоречащий законодательству, и выписала штраф.
  • Сумма штрафа составила 86,5 тысячи тенге, или 185 долларов.
АСТАНА, 23 июл - РИА Новости. Житель Алма-Аты похвастался в блоге тремя женами, полиция вынудила многоженца удалить эти публикации как рекламу "образа жизни, противоречащего законодательству", и выписала штраф почти на 200 долларов, сообщает департамент полиции первой столицы Казахстана.
Ранее блогер Бауржан Бакытжанулы в своем блоге рассказал, что первая супруга посоветовала ему повторно жениться, что он и сделал два раза. Бакытжанулы заявил, что считает жен украшением своей жизни, а дома царят мир, любовь и спокойствие. Однако когда блогер посетовал, что его семья столкнулась с финансовыми затруднениями, на него обрушился вал критики интернет-пользователей - многоженцу напомнили, что ислам позволяет мужчине иметь больше одной жены, только если он может их содержать, причем в равной степени.
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"Сотрудники полиции обнаружили публикации, в которых автор публично позиционировал образ жизни, противоречащий законодательству... Составлен административный протокол... об административных правонарушениях (который подразумевает штраф - ред.)", - говорится в сообщении.
В нем также отмечается, что такого рода публикации противоречат "общепринятым морально-нравственным ценностям общества". После профилактической беседы гражданин добровольно удалил эти материалы со своей страницы в соцсети, подчеркивается в сообщении.
В пресс-службе полиции Алма-Аты сообщили РИА Новости, что сумма штрафа, который выписали блогеру-многоженцу, составила 86,5 тысячи тенге, или 185 долларов. О реакции жен на эту историю не сообщается.
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