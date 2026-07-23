В "Зените" отреагировали на требование "Спартака" переиграть Суперкубок

Краткий пересказ от РИА ИИ
- «Зенит» обыграл «Спартак» в матче за Суперкубок России 18 июля в Нижнем Новгороде (1:1, 4:2 — по пенальти).
- «Спартак» подал протест с требованием переигровки матча в связи с нарушением правил игры судьей.
- Александр Медведев переадресовал вопрос о требовании «Спартака» переиграть матч самим «красно-белым» и заявил, что будет ждать решения КДК.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости, Андрей Михайлов. Бывший председатель правления петербургского "Зенита", советник действующего председателя правления клуба Александр Медведев переадресовал в "Спартак" вопрос о требовании "красно-белых" переиграть матч за Суперкубок России по футболу.
"Зенит" 18 июля в Нижнем Новгороде обыграл "Спартак" (1:1, 4:2 - по пенальти) в матче за Суперкубок России. Петербуржцы в компенсированное ко второму тайму время перевели игру в серию пенальти благодаря голу экс-нападающего "красно-белых" Александра Соболева, после чего на поле возникла потасовка между игроками и персоналом обеих команд. С сектора болельщиков "Спартака" в сторону Соболева полетели пластиковые бутылки. 23 июля глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что "Спартак" подал протест с требованием переигровки матча в связи с нарушением правил игры судьей.
«
"Вопросы надо задавать "Спартаку", а не мне", - сказал Медведев РИА Новости, комментируя обращение "Спартака".
Собеседник агентства, говоря о требовании "красно-белых", также назвал адекватной пословицу "после драки кулаками не машут". "Будем ждать решения КДК", - добавил он.