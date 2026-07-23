В "Зените" отреагировали на требование "Спартака" переиграть Суперкубок

"Зенит" 18 июля в Нижнем Новгороде обыграл "Спартак" (1:1, 4:2 - по пенальти) в матче за Суперкубок России. Петербуржцы в компенсированное ко второму тайму время перевели игру в серию пенальти благодаря голу экс-нападающего "красно-белых" Александра Соболева, после чего на поле возникла потасовка между игроками и персоналом обеих команд. С сектора болельщиков "Спартака" в сторону Соболева полетели пластиковые бутылки. 23 июля глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что "Спартак" подал протест с требованием переигровки матча в связи с нарушением правил игры судьей.