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Зеленский продолжит превращаться в "английскую королеву", заявили в Раде - РИА Новости, 23.07.2026
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16:03 23.07.2026
Зеленский продолжит превращаться в "английскую королеву", заявили в Раде

Депутат Дубинский: Зеленский продолжит терять реальную власть

© AP Photo / Alex BrandonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Дубинский заявил, что Владимир Зеленский, утратив контроль над министерством обороны и ВСУ, продолжит терять реальную власть.
  • Евгений Хмара назначен временно исполняющим обязанности министра обороны Украины.
  • Зеленский назначил Михаила Драпатого на пост главнокомандующего ВСУ вместо уволенного Александра Сырского.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Депутат парламента Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, заявил, что Владимир Зеленский, утратив контроль над министерством обороны страны и ВСУ, продолжит превращаться в "английскую королеву" без реальной власти.
На фоне отставки кабмина в Киеве и других городах Украины прошли митинги в поддержку экс-министра обороны Украины Михаила Федорова и против главкома ВСУ Александра Сырского. Кабмин Украины 17 июля назначил Евгения Хмару временно исполняющим обязанности министра обороны. Зеленский 21 июля заявил, что назначил Михаила Драпатого на пост главнокомандующего ВСУ вместо уволенного Сырского.
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"Если соросятам удастся отжать у Зеленского минобороны и армию, то следующая остановка - это генпрокуратура и государственное бюро расследований. Превращение Зеленского в "английскую королеву" продолжится", - написал Дубинский в своем Telegram-канале.
Деятельность финансиста Джорджа Сороса оценивается негативно из-за его финансовых спекуляций, а также скандальной репутации - его фонды неоднократно обвинялись в организации смены власти в ряде государств. Сам финансист не отрицает, что его деньги помогли, в частности, провести на Украине "оранжевую революцию" в 2004 году и "евромайдан" в 2013-м. В ряде стран его обвиняли во вмешательстве во внутренние дела. В СМИ Сороса нередко связывают с Демократической партией США. По оценке многих аналитиков, Демократическая партия США имеет прямое влияние на внутриполитическую жизнь Украины.
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