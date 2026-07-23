МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Депутат парламента Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, заявил, что Владимир Зеленский, утратив контроль над министерством обороны страны и ВСУ, продолжит превращаться в "английскую королеву" без реальной власти.

"Если соросятам удастся отжать у Зеленского минобороны и армию, то следующая остановка - это генпрокуратура и государственное бюро расследований. Превращение Зеленского в "английскую королеву" продолжится", - написал Дубинский в своем Telegram-канале.

Деятельность финансиста Джорджа Сороса оценивается негативно из-за его финансовых спекуляций, а также скандальной репутации - его фонды неоднократно обвинялись в организации смены власти в ряде государств. Сам финансист не отрицает, что его деньги помогли, в частности, провести на Украине "оранжевую революцию" в 2004 году и "евромайдан" в 2013-м. В ряде стран его обвиняли во вмешательстве во внутренние дела. В СМИ Сороса нередко связывают с Демократической партией США. По оценке многих аналитиков, Демократическая партия США имеет прямое влияние на внутриполитическую жизнь Украины.