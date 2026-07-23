Заика в 24 года станет самым молодым главным арбитром в истории РПЛ

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Назначенный на матч первого тура чемпионата России по футболу между московским "Динамо" и самарскими "Крыльями Советов" 24-летний судья Матвей Заика станет самым молодым главным арбитром в истории Российской премьер-лиги (РПЛ).

В прошлом сезоне Заика отработал главным арбитром в 10 матчах Первой лиги, шести встречах Второй лиги и двух играх Кубка России. Также он выступил резервным судьей в матче 22-го тура РПЛ "Балтика" - "Сочи" (4:0) и в игре 23-го тура "Нижний Новгород" - "Ростов" (0:1).