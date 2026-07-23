Рейтинг@Mail.ru
Заика в 24 года станет самым молодым главным арбитром в истории РПЛ - РИА Новости Спорт, 23.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Поле на Большой спортивной арене Лужники - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
12:03 23.07.2026 (обновлено: 12:15 23.07.2026)
Заика в 24 года станет самым молодым главным арбитром в истории РПЛ

Матвей Заика станет самым молодым главным арбитром в истории РПЛ

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкФутбольный судья
Футбольный судья - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Футбольный судья. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Матвей Заика — самый молодой главный арбитр в истории Российской премьер-лиги.
  • Матч первого тура чемпионата России по футболу между московским "Динамо" и самарскими "Крыльями Советов" пройдет 25 июля в Москве и начнется в 14:00 мск.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Назначенный на матч первого тура чемпионата России по футболу между московским "Динамо" и самарскими "Крыльями Советов" 24-летний судья Матвей Заика станет самым молодым главным арбитром в истории Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча пройдет в субботу 25 июля в Москве и начнется в 14:00 мск.
Российская премьер-лига (РПЛ)
25 июля 2026 • начало в 14:00
Матч не начался
Динамо Москва
:
Крылья Советов
Календарь Турнирная таблица История встреч
Заика дебютирует в РПЛ в роли главного судьи, он станет самым молодым главным арбитром в истории турнира.
В прошлом сезоне Заика отработал главным арбитром в 10 матчах Первой лиги, шести встречах Второй лиги и двух играх Кубка России. Также он выступил резервным судьей в матче 22-го тура РПЛ "Балтика" - "Сочи" (4:0) и в игре 23-го тура "Нижний Новгород" - "Ростов" (0:1).
Игорь Федотов - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
После ЧМ в РПЛ нужно сделать поправки в эпизодах с руками, считает Федотов
3 июля, 17:07
 
ФутболСпортРоссияМоскваДинамо МоскваКрылья СоветовБалтикаРПЛ 2026-2027 (Чемпионат России по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    А. Рублев
    Т. Скатов
    66
    11
  • Футбол
    Завершен
    Карабах
    ЦСКА София
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Шериф
    Маккаби Тель-Авив
    0
    5
  • Футбол
    Завершен
    Хаммарбю
    Андерлехт
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Динамо Киев
    ПАОК
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Бешикташ
    Мидтъюлланн
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Санкт-Галлен
    Бенфика
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Твенте
    Ференцварош
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Хайдук
    Пафос
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала