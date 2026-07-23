В Егорьевске из-за взрыва газа погиб один человек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Егорьевске произошел взрыв газа в жилом доме, в результате которого погиб один человек.
- Три человека пострадали при взрыве, также разрушены оконная рама и балкон, позднее стало известно о четвертом пострадавшем — пожарном, его госпитализировали в состоянии средней тяжести.
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. На месте взрыва бытового газа в жилом доме в Егорьевске нашли погибшего, сообщил глава муниципального округа Дмитрий Викулов.
"Из здания эвакуировали 28 человек, в том числе семь детей. К сожалению, после вскрытия квартиры, где произошел пожар, обнаружено тело погибшего", — написал он в Telegram-канале.
Взрыв газа прогремел в Егорьевске сегодня утром. Трех человек доставили в больницу с отравлением угарным газом и ожогами, позже стало известно, что пострадал один из пожарных. Площадь возгорания составила 60 квадратных метров, разрушены также оконная рама и балкон.
Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.