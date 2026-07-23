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Три человека пострадали при взрыве газа в жилом доме в Подмосковье - РИА Новости, 23.07.2026
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10:16 23.07.2026 (обновлено: 12:15 23.07.2026)
Три человека пострадали при взрыве газа в жилом доме в Подмосковье

Три человека пострадали при взрыве газа в жилом доме в Егорьевске

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В жилом доме в подмосковном Егорьевске взорвался бытовой газ.
  • Три человека пострадали, также разрушены оконная рама и балкон.
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. В подмосковном городе Егорьевске в жилом доме взорвался бытовой газ, пострадали три человека, сообщили РИА Новости в областном главке МЧС.
"Три человека пострадали в результате взрыва бытового газа в жилом доме в Егорьевске, разрушены оконная рама и балкон", — сказал собеседник агентства.
Пострадавших доставили в больницу, их состояние оценивается как средней степени тяжести, добавили в региональном Минздраве.
Площадь пожара, начавшегося после взрыва, составила 60 квадратных метров, открытое горение уже ликвидировали. На месте работают 27 спасателей и девять единиц техники.
Позже стало известно об еще одном пострадавшем — это пожарный. Его тоже госпитализировали в состоянии средней тяжести.
Из поврежденных квартир спасли трех человек и эвакуировали 28.
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)ЕгорьевскРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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