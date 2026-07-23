Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

Три человека пострадали при взрыве газа в жилом доме в Подмосковье

Краткий пересказ от РИА ИИ В жилом доме в подмосковном Егорьевске взорвался бытовой газ.

Три человека пострадали, также разрушены оконная рама и балкон.

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. В подмосковном городе Егорьевске в жилом доме взорвался бытовой газ, пострадали три человека, сообщили РИА Новости в областном главке МЧС.

"Три человека пострадали в результате взрыва бытового газа в жилом доме в Егорьевске , разрушены оконная рама и балкон", — сказал собеседник агентства.

Пострадавших доставили в больницу, их состояние оценивается как средней степени тяжести, добавили в региональном Минздраве.

Площадь пожара, начавшегося после взрыва, составила 60 квадратных метров, открытое горение уже ликвидировали. На месте работают 27 спасателей и девять единиц техники.

Позже стало известно об еще одном пострадавшем — это пожарный. Его тоже госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Из поврежденных квартир спасли трех человек и эвакуировали 28.