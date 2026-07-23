Краткий пересказ от РИА ИИ Украинские военные используют заградотряды в Днепропетровской области, которые ликвидируют своих же солдат при попытке отступления с позиций.

В тыловых районах продолжают активно работать территориальные центры комплектования.

Украинский беспилотник атаковал пленного военнослужащего ВСУ, которого российские бойцы сопровождали в тыл.

ДОНЕЦК, 23 июл - РИА Новости. Украинские военные используют заградотряды в Днепропетровской области, которые ликвидируют своих же солдат при попытке отступления с позиций, рассказал РИА Новости командир роты российской группировки "Центр" Александр Волков.

По словам Волкова , пленные рассказали, что в тыловых районах продолжают активно работать территориальные центры комплектования, а ближе к линии боевого соприкосновения выставляются заградительные отряды, не позволяющие военнослужащим самовольно покидать позиции.

« "Если военнослужащий ВСУ захочет покинуть позиции, то, соответственно, он не сможет пройти назад - его ликвидируют свои же военнослужащие, которые назначены отрядом заграждения", - рассказал Волков.

По его словам, такие подразделения, как правило, располагаются в глубине обороны и не вступают в непосредственный бой с российскими войсками, выполняя функции контроля за личным составом.