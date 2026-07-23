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ВСУ используют заградотряды в Днепропетровской области, заявил Волков - РИА Новости, 23.07.2026
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23:28 23.07.2026
ВСУ используют заградотряды в Днепропетровской области, заявил Волков

РИА Новости: Волков рассказал о заградотрядах ВСУ в Днепропетровской области

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинские военные используют заградотряды в Днепропетровской области, которые ликвидируют своих же солдат при попытке отступления с позиций.
  • В тыловых районах продолжают активно работать территориальные центры комплектования.
  • Украинский беспилотник атаковал пленного военнослужащего ВСУ, которого российские бойцы сопровождали в тыл.
ДОНЕЦК, 23 июл - РИА Новости. Украинские военные используют заградотряды в Днепропетровской области, которые ликвидируют своих же солдат при попытке отступления с позиций, рассказал РИА Новости командир роты российской группировки "Центр" Александр Волков.
По словам Волкова, пленные рассказали, что в тыловых районах продолжают активно работать территориальные центры комплектования, а ближе к линии боевого соприкосновения выставляются заградительные отряды, не позволяющие военнослужащим самовольно покидать позиции.
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"Если военнослужащий ВСУ захочет покинуть позиции, то, соответственно, он не сможет пройти назад - его ликвидируют свои же военнослужащие, которые назначены отрядом заграждения", - рассказал Волков.
По его словам, такие подразделения, как правило, располагаются в глубине обороны и не вступают в непосредственный бой с российскими войсками, выполняя функции контроля за личным составом.
Он также рассказал, что был свидетелем случая, когда украинский беспилотник атаковал пленного военнослужащего ВСУ, которого российские бойцы сопровождали в тыл. По мнению Волкова, целью удара могло быть недопущение его доставки и последующего получения от него информации, а также пополнения обменного фонда.
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