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Кубинские наемники в ВСУ сбегают при угрозе плена, заявил российский боец - РИА Новости, 23.07.2026
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09:19 23.07.2026
Кубинские наемники в ВСУ сбегают при угрозе плена, заявил российский боец

Боец ВС России Сабиров: кубинские наемники в ВСУ сбегают при угрозе плена

© AP Photo / Aris MessinisУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© AP Photo / Aris Messinis
Украинские военные. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Командир взвода группировки «Центр» Ризван Сабиров заявил, что кубинские наемники, воевавшие на стороне ВСУ в Днепропетровской области, сбегают с позиций при угрозе плена.
  • Среди трофеев, захваченных российскими военнослужащими, встречаются шевроны различных подразделений, в том числе иностранных наемников, а также оружие зарубежного производства.
ДОНЕЦК, 23 июл - РИА Новости. Кубинские наемники, воевавшие на стороне ВСУ в Днепропетровской области, сбегают с позиций при угрозе плена и не удерживают оборону до конца, заявил РИА Новости командир взвода группировки "Центр" Ризван Сабиров.
По его словам, среди трофеев, захваченных российскими военнослужащими, встречаются шевроны различных подразделений, в том числе иностранных наемников, а также оружие зарубежного производства - автоматы, пистолеты и гранатометы.
"С наемниками мы воевали. Кубинцы были. Если есть угроза для плена, они бросают позиции. Они не стоят до конца на своих позициях. При малейшей попытке взять их в плен они сбегают", - рассказал Сабиров.
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДнепропетровская областьВооруженные силы Украины
 
 
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