Кубинские наемники в ВСУ сбегают при угрозе плена, заявил российский боец

ДОНЕЦК, 23 июл - РИА Новости. Кубинские наемники, воевавшие на стороне ВСУ в Днепропетровской области, сбегают с позиций при угрозе плена и не удерживают оборону до конца, заявил РИА Новости командир взвода группировки "Центр" Ризван Сабиров.

По его словам, среди трофеев, захваченных российскими военнослужащими, встречаются шевроны различных подразделений, в том числе иностранных наемников, а также оружие зарубежного производства - автоматы, пистолеты и гранатометы.

"С наемниками мы воевали. Кубинцы были. Если есть угроза для плена, они бросают позиции. Они не стоят до конца на своих позициях. При малейшей попытке взять их в плен они сбегают", - рассказал Сабиров.