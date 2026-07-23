В ВСУ женщина стала командиром роты из-за нехватки мужчин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Женщина-старший лейтенант стала командиром роты ВСУ в Днепропетровской области.
- Российские военные узнали о назначении женщины на должность командира роты в ходе допроса пленного.
- Нехватка мужчин в подразделениях ВСУ вынуждает командование назначать женщин на различные должности.
ДОНЕЦК, 23 июл - РИА Новости. Женщина-старший лейтенант стала командиром роты ВСУ в Днепропетровской области из-за нехватки мужчин, рассказал РИА Новости командир роты группировки "Центр" ВС РФ Александр Волков.
По его словам, в ходе допроса пленных российские военные получили информацию о маршрутах выдвижения подразделений ВСУ, местах их сосредоточения, путях прибытия из тыловых районов, используемой технике и пеших маршрутах выхода на позиции. Также от пленного стало известно, что командиром роты является женщина.
"Узнали, что командиром роты является женщина. Старший лейтенант, имя у нее Алина. Пленный сообщил, что у них толерантные войска", - рассказал Волков.
Он отметил, что нехватка мужчин в подразделениях вынуждает командование назначать женщин на различные должности. Чаще всего, по его словам, женщины служат операторами, в тыловых подразделениях или занимают командные должности.
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