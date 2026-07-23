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ВС признал законным приговор жителю Волгограда за шпионаж - РИА Новости, 23.07.2026
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13:52 23.07.2026
ВС признал законным приговор жителю Волгограда за шпионаж

ВС признал законным приговор жителю Волгограда за съемку военных объектов

© РИА Новости / Дмитрий Коробейников | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Верховный суд признал законным приговор жителю Волгограда Ивану Мельничуку за участие в запрещенной террористической организации.
  • Иван Мельничук был приговорен к 12 годам за сотрудничество с украинской разведкой и передачу информации о военных объектах.
  • Верховный суд РФ решил, что наказание соответствует характеру и степени общественной опасности преступления.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Верховный суд РФ признал законным приговор жителю Волгограда, который фотографировал военные объекты и передавал информацию о них украинским кураторам, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Там рассказали, что Иван Мельничук был приговорен к 12 годам за участие в запрещенной террористической организации "Легион "Свобода России". Он инициативно вступил в переписку с представителем украинской разведки и по его приказу выполнял задания, направленные против безопасности и интересов РФ. Фигурант производил фотосъемку военных объектов и сообщал их местонахождение куратору.
Его признали виновным в установлении и поддержании гражданином РФ отношений сотрудничества на конфиденциальной основе с представителем иностранного государства в целях оказания ему содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности России.
"ВС России, изучив доводы кассационной жалобы и материалы уголовного дела, пришел к выводу, что наказание соответствует характеру и степени общественной опасности преступления. Приговор оставлен без изменения", - рассказали в пресс-службе.
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