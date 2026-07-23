Краткий пересказ от РИА ИИ Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приветствовала согласование 21-го пакета санкций против России.

Пользователи соцсети X активно обсуждают это заявление и выражают недовольство санкционной политикой ЕС.

В комментариях пользователи критикуют Урсулу фон дер Ляйен и выражают мнение о неэффективности санкций против России.

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Пользователи Пользователи соцсети X активно обсуждают заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, в котором она приветствовала согласование 21-го пакета санкций против России.

"Вы умственно отсталая. Делать одну и ту же глупость 20 раз и терпеть неудачу, а затем рассчитывать на успех в 21-й — это идиотизм. Только в ЕС может делать карьеру на провалах", — подчеркнул @PhoozeG.

"2100 год: "Мы договорились о 500-м пакете санкций, и Россия рухнет через несколько дней", — сыронизировал @Donbiamd.

"Слишком много людей устали от вас и считают вас таким же бесполезным, как и ЕС, которым вы неумело управляли более шести лет. Вам следует уйти в отставку. Возвращайтесь в свою деревню в Германии. Хватит", — высказался @IvoTONIUT.

"Ваш 21 пакет санкций направлен против граждан ЕС. Мы больше никогда за вас не проголосуем. Ой, подождите, мы за вас никогда и не голосовали", — отметил @mark_de_mos.

"Боже мой, сколько же пакетов вам нужно, чтобы понять, что вы вредите не России, а гражданам ЕС? Может, вам стоит вернуться на свое прежнее место работы и заниматься гинекологией, вместо того чтобы заниматься большой политикой?" — предложил @MStraupe1980.

"Тот факт, что предыдущие 20 пакетов никак не повлияли на Россию, и вы радуетесь 21-му, лишь доказывает вашу тупость", — заключил @soze_kizer41363.

В четверг глава Еврокомиссии сообщила, что ЕС в рамках нового пакета санкций намерен ввести ограничения в отношении еще 32 российских банков, а также криптокомпаний и нефтяных торговых платформ. Вместе с тем Евросоюз намерен на год заморозить механизм пересмотра "потолка цен" на российскую нефть и впервые распространить ограничения на суда, которые, как утверждают в Брюсселе, якобы оказывают содействие так называемому российскому "теневому флоту".