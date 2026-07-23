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"Умственно отсталая". Заявление фон дер Ляйен о России изумило Запад - РИА Новости, 23.07.2026
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17:34 23.07.2026 (обновлено: 17:58 23.07.2026)

"Умственно отсталая". Заявление фон дер Ляйен о России изумило Запад

© AP Photo / Virginia MayoГлава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приветствовала согласование 21-го пакета санкций против России.
  • Пользователи соцсети X активно обсуждают это заявление и выражают недовольство санкционной политикой ЕС.
  • В комментариях пользователи критикуют Урсулу фон дер Ляйен и выражают мнение о неэффективности санкций против России.
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Пользователи соцсети X активно обсуждают заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, в котором она приветствовала согласование 21-го пакета санкций против России.
"Вы умственно отсталая. Делать одну и ту же глупость 20 раз и терпеть неудачу, а затем рассчитывать на успех в 21-й — это идиотизм. Только в ЕС может делать карьеру на провалах", — подчеркнул @PhoozeG.
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"2100 год: "Мы договорились о 500-м пакете санкций, и Россия рухнет через несколько дней", — сыронизировал @Donbiamd.
"Слишком много людей устали от вас и считают вас таким же бесполезным, как и ЕС, которым вы неумело управляли более шести лет. Вам следует уйти в отставку. Возвращайтесь в свою деревню в Германии. Хватит", — высказался @IvoTONIUT.
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"Ваш 21 пакет санкций направлен против граждан ЕС. Мы больше никогда за вас не проголосуем. Ой, подождите, мы за вас никогда и не голосовали", — отметил @mark_de_mos.
"Боже мой, сколько же пакетов вам нужно, чтобы понять, что вы вредите не России, а гражданам ЕС? Может, вам стоит вернуться на свое прежнее место работы и заниматься гинекологией, вместо того чтобы заниматься большой политикой?" — предложил @MStraupe1980.
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"Тот факт, что предыдущие 20 пакетов никак не повлияли на Россию, и вы радуетесь 21-му, лишь доказывает вашу тупость", — заключил @soze_kizer41363.
В четверг глава Еврокомиссии сообщила, что ЕС в рамках нового пакета санкций намерен ввести ограничения в отношении еще 32 российских банков, а также криптокомпаний и нефтяных торговых платформ. Вместе с тем Евросоюз намерен на год заморозить механизм пересмотра "потолка цен" на российскую нефть и впервые распространить ограничения на суда, которые, как утверждают в Брюсселе, якобы оказывают содействие так называемому российскому "теневому флоту".
В Москве неоднократно заявляли, что санкционное давление не достигло поставленных Западом целей. Президент России Владимир Путин называл политику сдерживания и ослабления России долгосрочной стратегией западных стран, отмечая, что санкции нанесли серьезный удар по мировой экономике. По его словам, основная цель Запада заключается в ухудшении жизни миллионов людей. Российские власти также заявляли, что страна справляется с санкционным давлением, тогда как государства, присоединившиеся к ограничениям, сами неоднократно признавали их неэффективность.
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