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СМИ: переданные Рубио данные о ситуации на Украине полезны для США - РИА Новости, 23.07.2026
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12:08 23.07.2026
СМИ: переданные Рубио данные о ситуации на Украине полезны для США

Карасин: встреча Сергея Лаврова и Марко Рубио стала полезным сигналом

© REUTERS / Brendan SmialowskiМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио во время встречи в Маниле
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио во время встречи в Маниле - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© REUTERS / Brendan Smialowski
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио во время встречи в Маниле. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Объективная информация, которую министр иностранных дел России Сергей Лавров передал госсекретарю США Марку Рубио на полях саммита АСЕАН в Маниле о реальной ситуации на Украине и деструктивной роли Европы, будет полезна США, заявил председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин.
  • По словам сенатора, сама встреча Лаврова и Рубио стала полезным сигналом, но конкретных результатов она пока не принесла, поскольку они зависят от Трампа.
  • Карасин также отметил, что надежда на урегулирование конфликта на Украине сохраняется в том числе благодаря "духу Анкориджа" и преобладающему в нем здравому смыслу.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Объективная информация, которую министр иностранных дел России Сергей Лавров передал госсекретарю США Марку Рубио на полях саммита АСЕАН в Маниле о реальной ситуации на Украине и деструктивной роли Европы, будет полезна США, заявил председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин.
Лавров и Рубио в четверг утром провели встречу в Маниле. Лавров подтвердил готовность России к политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Украине, а также указал на недопустимость дальнейшей накачки киевского режима вооружением. Стороны договорились продолжать контакты по линии внешнеполитических ведомств, сообщили в МИД РФ.
Переговоры Лаврова и Рубио в Маниле - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
МИД раскрыл детали переговоров Лаврова и Рубио
Вчера, 08:46
"Объективная информация Лаврова, которую он передал американской стороне о реальном положении дел на линии соприкосновения и деструктивной роли "зарвавшейся в милитаристском угаре Европы", будет полезной для США", - пишет "Газета.Ru" со ссылкой на Карасина.
По словам сенатора, сама встреча Лаврова и Рубио стала полезным сигналом, но конкретных результатов она пока не принесла, поскольку они зависят от Трампа.
Карасин также отметил, что надежда на урегулирование конфликта на Украине сохраняется в том числе благодаря "духу Анкориджа" и преобладающему в нем здравому смыслу.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что Москва ожидает продолжения диалога с США по Украине после завершения горячей фазы на иранском треке. Россия, как добавил российский лидер, готова продолжить переговоры и обсуждение всех деталей и тем, поднятых в Анкоридже в августе 2025 года.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
Лавров рассказал Рубио о положении дел на линии фронта на Украине
Вчера, 08:45
 
В миреРоссияУкраинаСШАСергей ЛавровМарко РубиоГригорий КарасинСовет Федерации РФ
 
 
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