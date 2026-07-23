СМИ: переданные Рубио данные о ситуации на Украине полезны для США

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Объективная информация, которую министр иностранных дел России Сергей Лавров передал госсекретарю США Марку Рубио на полях саммита АСЕАН в Маниле о реальной ситуации на Украине и деструктивной роли Европы, будет полезна США, заявил председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин.
- По словам сенатора, сама встреча Лаврова и Рубио стала полезным сигналом, но конкретных результатов она пока не принесла, поскольку они зависят от Трампа.
- Карасин также отметил, что надежда на урегулирование конфликта на Украине сохраняется в том числе благодаря "духу Анкориджа" и преобладающему в нем здравому смыслу.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Объективная информация, которую министр иностранных дел России Сергей Лавров передал госсекретарю США Марку Рубио на полях саммита АСЕАН в Маниле о реальной ситуации на Украине и деструктивной роли Европы, будет полезна США, заявил председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин.
Лавров и Рубио в четверг утром провели встречу в Маниле. Лавров подтвердил готовность России к политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Украине, а также указал на недопустимость дальнейшей накачки киевского режима вооружением. Стороны договорились продолжать контакты по линии внешнеполитических ведомств, сообщили в МИД РФ.
МИД раскрыл детали переговоров Лаврова и Рубио
Вчера, 08:46
"Объективная информация Лаврова, которую он передал американской стороне о реальном положении дел на линии соприкосновения и деструктивной роли "зарвавшейся в милитаристском угаре Европы", будет полезной для США", - пишет "Газета.Ru" со ссылкой на Карасина.
По словам сенатора, сама встреча Лаврова и Рубио стала полезным сигналом, но конкретных результатов она пока не принесла, поскольку они зависят от Трампа.
Карасин также отметил, что надежда на урегулирование конфликта на Украине сохраняется в том числе благодаря "духу Анкориджа" и преобладающему в нем здравому смыслу.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что Москва ожидает продолжения диалога с США по Украине после завершения горячей фазы на иранском треке. Россия, как добавил российский лидер, готова продолжить переговоры и обсуждение всех деталей и тем, поднятых в Анкоридже в августе 2025 года.