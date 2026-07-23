Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио во время встречи в Маниле. Архивное фото

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио во время встречи в Маниле

© REUTERS / Brendan Smialowski Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио во время встречи в Маниле

СМИ: переданные Рубио данные о ситуации на Украине полезны для США

Краткий пересказ от РИА ИИ Объективная информация, которую министр иностранных дел России Сергей Лавров передал госсекретарю США Марку Рубио на полях саммита АСЕАН в Маниле о реальной ситуации на Украине и деструктивной роли Европы, будет полезна США, заявил председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин.

По словам сенатора, сама встреча Лаврова и Рубио стала полезным сигналом, но конкретных результатов она пока не принесла, поскольку они зависят от Трампа.

Карасин также отметил, что надежда на урегулирование конфликта на Украине сохраняется в том числе благодаря "духу Анкориджа" и преобладающему в нем здравому смыслу.

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Объективная информация, которую министр иностранных дел России Сергей Лавров передал госсекретарю США Марку Рубио на полях саммита АСЕАН в Маниле о реальной ситуации на Украине и деструктивной роли Европы, будет полезна США, заявил председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин.

Лавров и Рубио в четверг утром провели встречу в Маниле. Лавров подтвердил готовность России к политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Украине, а также указал на недопустимость дальнейшей накачки киевского режима вооружением. Стороны договорились продолжать контакты по линии внешнеполитических ведомств, сообщили в МИД РФ.

"Объективная информация Лаврова, которую он передал американской стороне о реальном положении дел на линии соприкосновения и деструктивной роли "зарвавшейся в милитаристском угаре Европы", будет полезной для США", - пишет "Газета.Ru" со ссылкой на Карасина.

По словам сенатора, сама встреча Лаврова и Рубио стала полезным сигналом, но конкретных результатов она пока не принесла, поскольку они зависят от Трампа.

Карасин также отметил, что надежда на урегулирование конфликта на Украине сохраняется в том числе благодаря "духу Анкориджа" и преобладающему в нем здравому смыслу.