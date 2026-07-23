Рейтинг@Mail.ru
Белоглазов войдет в тренерский штаб сборной России по женской борьбе - РИА Новости Спорт, 23.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Октагон UFC - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Единоборства
 
12:36 23.07.2026 (обновлено: 15:26 23.07.2026)
Белоглазов войдет в тренерский штаб сборной России по женской борьбе

Чемпион ОИ-1980 Белоглазов войдет в тренерский штаб сборной РФ по женской борьбе

© Фото : Федерация спортивной борьбы РоссииАнатолий Белоглазов
Анатолий Белоглазов - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© Фото : Федерация спортивной борьбы России
Анатолий Белоглазов. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Анатолий Белоглазов будет назначен на пост старшего тренера сборной России по женской борьбе.
  • Сайпулла Абсаидов покинул пост старшего тренера сборной России по женской борьбе в июне.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Победитель московской летней Олимпиады Анатолий Белоглазов будет назначен на пост старшего тренера сборной России по женской борьбе, заявил председатель Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили.
Белоглазов заменит еще одного победителя Игр 1980 года, Сайпуллу Абсаидова, который покинул пост старшего тренера в июне.
"Рад сообщить, что старшим тренером сборной России по женской борьбе станет многоопытный Анатолий Белоглазов, он уже погружен во все вопросы и готов работать. На ближайшем исполкоме его кандидатура будет утверждена. Убежден, что Анатолий Алексеевич в тандеме с Магомедрасулом Батталовым сделают все для того, чтобы женская борьба вышла на новый уровень", - цитирует Мамиашвили официальный сайт ФСБР.
Белоглазову 69 лет, в качестве борца вольного стиля он завоевал золото Олимпийских игр 1980 года и трижды становился чемпионом мира в трех разных весовых категориях. В качестве тренера он работал со сборной России по вольной борьбе и продолжительное время был старшим тренером юниорской команды.
Белал Мухаммад - РИА Новости, 1920, 24.05.2026
Мухаммад назвал бокс коррумпированным после "грязной" победы Усика
24 мая, 15:55
 
ЕдиноборстваСпортРоссияМихаил МамиашвилиФСБР
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    А. Рублев
    Т. Скатов
    66
    11
  • Футбол
    Завершен
    Карабах
    ЦСКА София
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Шериф
    Маккаби Тель-Авив
    0
    5
  • Футбол
    Завершен
    Хаммарбю
    Андерлехт
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Динамо Киев
    ПАОК
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Бешикташ
    Мидтъюлланн
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Санкт-Галлен
    Бенфика
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Твенте
    Ференцварош
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Хайдук
    Пафос
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала