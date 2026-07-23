Белоглазов войдет в тренерский штаб сборной России по женской борьбе

Белоглазов заменит еще одного победителя Игр 1980 года, Сайпуллу Абсаидова, который покинул пост старшего тренера в июне.

Белоглазову 69 лет, в качестве борца вольного стиля он завоевал золото Олимпийских игр 1980 года и трижды становился чемпионом мира в трех разных весовых категориях. В качестве тренера он работал со сборной России по вольной борьбе и продолжительное время был старшим тренером юниорской команды.