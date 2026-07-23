Белоглазов войдет в тренерский штаб сборной России по женской борьбе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Анатолий Белоглазов будет назначен на пост старшего тренера сборной России по женской борьбе.
- Сайпулла Абсаидов покинул пост старшего тренера сборной России по женской борьбе в июне.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Победитель московской летней Олимпиады Анатолий Белоглазов будет назначен на пост старшего тренера сборной России по женской борьбе, заявил председатель Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили.
Белоглазов заменит еще одного победителя Игр 1980 года, Сайпуллу Абсаидова, который покинул пост старшего тренера в июне.
"Рад сообщить, что старшим тренером сборной России по женской борьбе станет многоопытный Анатолий Белоглазов, он уже погружен во все вопросы и готов работать. На ближайшем исполкоме его кандидатура будет утверждена. Убежден, что Анатолий Алексеевич в тандеме с Магомедрасулом Батталовым сделают все для того, чтобы женская борьба вышла на новый уровень", - цитирует Мамиашвили официальный сайт ФСБР.
Белоглазову 69 лет, в качестве борца вольного стиля он завоевал золото Олимпийских игр 1980 года и трижды становился чемпионом мира в трех разных весовых категориях. В качестве тренера он работал со сборной России по вольной борьбе и продолжительное время был старшим тренером юниорской команды.