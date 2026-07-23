Свищев назвал неприемлемыми слова Плющенко о деградации фигурного катания

"Я на сто процентов согласен с Михаилом Владимировичем Дегтяревым. Считаю, что такое отношение к своему виду спорта и к нашей школе фигурного катания, которые самого Плющенко и создали, на самом деле неприемлемо. Никакой деградации нет, более того, даже в условиях санкций сохранена российская школа фигурного катания. Как и славные советские и российские традиции в этом виде спорта", - сказал Свищев.