Краткий пересказ от РИА ИИ
- Первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев заявил, что Евгений Плющенко пока не является экспертом, который может оценивать уровень российского фигурного катания.
- Министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что Плющенко стоило подумать, прежде чем делать заявления о деградации фигурного катания в России.
- Свищев подчеркнул, что никакой деградации нет и российская школа фигурного катания сохранена даже в условиях санкций.
МОСКВА, 23 июл – РИА Новости, Олег Богатов. Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко пока не является экспертом, который может оценивать уровень российского фигурного катания, заявил РИА Новости первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев.
Министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев в среду заявил "Комсомольской правде", что Плющенко стоило подумать, прежде чем делать заявления о деградации фигурного катания в России. Ранее Плющенко, комментируя ситуацию с решением своего 13-летнего сына Александра выступать за сборную Азербайджана, сказал, что вид спорта в стране деградирует.
"Я на сто процентов согласен с Михаилом Владимировичем Дегтяревым. Считаю, что такое отношение к своему виду спорта и к нашей школе фигурного катания, которые самого Плющенко и создали, на самом деле неприемлемо. Никакой деградации нет, более того, даже в условиях санкций сохранена российская школа фигурного катания. Как и славные советские и российские традиции в этом виде спорта", - сказал Свищев.
"И это признано мировыми экспертами. А Плющенко таковым на сегодняшний день не является", - подчеркнул собеседник агентства.
Плющенко – обладатель одной золотой и двух серебряных медалей в одиночном катании, завоеванных на Олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити, Турине и Ванкувере. Россиянин на Олимпиаде в Сочи в составе национальной команды занял первое место в командных соревнованиях.