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Свищев назвал неприемлемыми слова Плющенко о деградации фигурного катания - РИА Новости Спорт, 23.07.2026
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Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
15:09 23.07.2026 (обновлено: 15:21 23.07.2026)
Свищев назвал неприемлемыми слова Плющенко о деградации фигурного катания

Свищев прокомментировал слова Плющенко о деградации фигурного катания

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкДмитрий Свищев
Дмитрий Свищев - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Дмитрий Свищев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев заявил, что Евгений Плющенко пока не является экспертом, который может оценивать уровень российского фигурного катания.
  • Министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что Плющенко стоило подумать, прежде чем делать заявления о деградации фигурного катания в России.
  • Свищев подчеркнул, что никакой деградации нет и российская школа фигурного катания сохранена даже в условиях санкций.
МОСКВА, 23 июл – РИА Новости, Олег Богатов. Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко пока не является экспертом, который может оценивать уровень российского фигурного катания, заявил РИА Новости первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев.
Министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев в среду заявил "Комсомольской правде", что Плющенко стоило подумать, прежде чем делать заявления о деградации фигурного катания в России. Ранее Плющенко, комментируя ситуацию с решением своего 13-летнего сына Александра выступать за сборную Азербайджана, сказал, что вид спорта в стране деградирует.
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"Я на сто процентов согласен с Михаилом Владимировичем Дегтяревым. Считаю, что такое отношение к своему виду спорта и к нашей школе фигурного катания, которые самого Плющенко и создали, на самом деле неприемлемо. Никакой деградации нет, более того, даже в условиях санкций сохранена российская школа фигурного катания. Как и славные советские и российские традиции в этом виде спорта", - сказал Свищев.
"И это признано мировыми экспертами. А Плющенко таковым на сегодняшний день не является", - подчеркнул собеседник агентства.
Плющенко – обладатель одной золотой и двух серебряных медалей в одиночном катании, завоеванных на Олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити, Турине и Ванкувере. Россиянин на Олимпиаде в Сочи в составе национальной команды занял первое место в командных соревнованиях.
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Фигурное катаниеСпортРоссияАзербайджанСолт-Лейк-СитиДмитрий СвищевМихаил ДегтяревГосдума РФОлимпийский комитет России (ОКР)Евгений Плющенко
 
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