Мостовой назвал ожидаемым решение КДК не переигрывать матч за Суперкубок

"Никто бы этот матч не переиграл. Такого не было никогда. "Спартак" правильно сделал, что попытался. Но решение уже давно было принято: "Зенит" выиграл Суперкубок - и все. Бесполезно было что-либо делать. Попытались, попробовали, чтобы неповадно было в следующий раз. Если каждый раз будут такие пенальти назначать, то во что превратится футбол? Футбол превратится в другой вид спорта, если такие пенальти будут давать", - сказал Мостовой.