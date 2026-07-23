Мостовой назвал ожидаемым решение КДК не переигрывать матч за Суперкубок

Краткий пересказ от РИА ИИ
- КДК РФС отклонил требование "Спартака" о переигровке матча за Суперкубок России против "Зенита".
- "Спартак" подал заявление о переигровке из-за того, что перед серией пенальти главный судья встречи Евгений Буланов не провел жребий для выбора ворот.
- Александр Мостовой заявил, что решение об отклонении требования "Спартака" было ожидаемым и что "Зенит" выиграл Суперкубок.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июл - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Бывший футболист сборной России Александр Мостовой заявил РИА Новости, что решение Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) отклонить требование московского "Спартака" о переигровке матча за Суперкубок России было ожидаемым.
"Никто бы этот матч не переиграл. Такого не было никогда. "Спартак" правильно сделал, что попытался. Но решение уже давно было принято: "Зенит" выиграл Суперкубок - и все. Бесполезно было что-либо делать. Попытались, попробовали, чтобы неповадно было в следующий раз. Если каждый раз будут такие пенальти назначать, то во что превратится футбол? Футбол превратится в другой вид спорта, если такие пенальти будут давать", - сказал Мостовой.