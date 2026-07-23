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Мостовой назвал ожидаемым решение КДК не переигрывать матч за Суперкубок - РИА Новости Спорт, 23.07.2026
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Футбол
 
17:38 23.07.2026 (обновлено: 17:47 23.07.2026)
Мостовой назвал ожидаемым решение КДК не переигрывать матч за Суперкубок

Мостовой: никто бы никогда не стал переигрывать матч за Суперкубок

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкАлександр Мостовой
Александр Мостовой - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Александр Мостовой. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • КДК РФС отклонил требование "Спартака" о переигровке матча за Суперкубок России против "Зенита".
  • "Спартак" подал заявление о переигровке из-за того, что перед серией пенальти главный судья встречи Евгений Буланов не провел жребий для выбора ворот.
  • Александр Мостовой заявил, что решение об отклонении требования "Спартака" было ожидаемым и что "Зенит" выиграл Суперкубок.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июл - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Бывший футболист сборной России Александр Мостовой заявил РИА Новости, что решение Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) отклонить требование московского "Спартака" о переигровке матча за Суперкубок России было ожидаемым.
В четверг КДК РФС отклонил требование "Спартака" о переигровке матча за Суперкубок России против петербургского "Зенита". "Красно-белые" подали заявление в связи с тем, что перед серией пенальти главный судья встречи Евгений Буланов не провел жребий для выбора ворот.
"Никто бы этот матч не переиграл. Такого не было никогда. "Спартак" правильно сделал, что попытался. Но решение уже давно было принято: "Зенит" выиграл Суперкубок - и все. Бесполезно было что-либо делать. Попытались, попробовали, чтобы неповадно было в следующий раз. Если каждый раз будут такие пенальти назначать, то во что превратится футбол? Футбол превратится в другой вид спорта, если такие пенальти будут давать", - сказал Мостовой.
Александр Соболев - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
В "Зените" отреагировали на требование "Спартака" переиграть Суперкубок
Вчера, 12:56
 
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