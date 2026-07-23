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Суд признал требования к Минцу-младшему на 61,2 миллиарда рублей - РИА Новости, 23.07.2026
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12:05 23.07.2026
Суд признал требования к Минцу-младшему на 61,2 миллиарда рублей

Суд в Москве признал требования к Минцу-младшему на 61,2 млрд руб

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Мария Девахина
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Арбитражный суд Москвы включил в реестр требований кредиторов Дмитрия Минца требования на общую сумму около 61,2 миллиарда рублей.
  • В сумму вошли требования ООО «О1 Груп Финанс» в размере более 57,3 миллиарда рублей и требование ПСБ в размере около 3,9 миллиарда рублей.
  • Минц-младший был привлечен к субсидиарной ответственности по долгам O1 Group Finance солидарно со своим отцом и Петром Бородиным.
МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы включил в реестр требований кредиторов признанного банкротом бывшего члена совета директоров банка ПСБ Дмитрия Минца требования к нему на общую сумму около 61,2 миллиарда рублей, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
В эту сумму вошли требование ООО "О1 Груп Финанс" (O1 Group Finance), одной из структур девелоперской O1 Group его отца Бориса Минца в размере более 57,3 миллиарда рублей и требование ПСБ в размере около 3,9 миллиарда рублей.
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Минц-младший в феврале был привлечен к субсидиарной ответственности по долгам O1 Group Finance солидарно со своим отцом и Петром Бородиным, бывшим гендиректором этой обанкротившейся компании, эмитента ценных бумаг в O1 Group.
Размер ответственности в итоге составил около 61,2 миллиарда рублей – это сумма неисполненных обязательств O1 Group Finance перед кредиторами. Суд по ходатайству ПСБ передал ему право требовать свою часть долга и выдал исполнительный лист.
Суд признал Дмитрия Минца банкротом в 2022 году по заявлению ПСБ из-за долга более чем в 1,5 миллиарда рублей. Басманный суд Москвы в 2020 году заочно арестовал Дмитрия Минца, его отца и брата Александра в рамках уголовного дела о растрате 34 миллиардов рублей банка "Открытие".
Из материалов уголовного дела следует, что с 2016 года Борис Минц проживал на Мальте, в 2018 году он вместе с семьей обосновался в Лондоне. В 2017 году он входил в рейтинг богатейших граждан России по версии Forbes, с состоянием 1,3 миллиарда долларов, однако в 2018 году из него выпал.
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