Суд признал требования к Минцу-младшему на 61,2 миллиарда рублей

Краткий пересказ от РИА ИИ Арбитражный суд Москвы включил в реестр требований кредиторов Дмитрия Минца требования на общую сумму около 61,2 миллиарда рублей.

В сумму вошли требования ООО «О1 Груп Финанс» в размере более 57,3 миллиарда рублей и требование ПСБ в размере около 3,9 миллиарда рублей.

Минц-младший был привлечен к субсидиарной ответственности по долгам O1 Group Finance солидарно со своим отцом и Петром Бородиным.

МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы включил в реестр требований кредиторов признанного банкротом бывшего члена совета директоров банка ПСБ Дмитрия Минца требования к нему на общую сумму около 61,2 миллиарда рублей, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.

В эту сумму вошли требование ООО "О1 Груп Финанс" ( O1 Group Finance), одной из структур девелоперской O1 Group его отца Бориса Минца в размере более 57,3 миллиарда рублей и требование ПСБ в размере около 3,9 миллиарда рублей.

Минц-младший в феврале был привлечен к субсидиарной ответственности по долгам O1 Group Finance солидарно со своим отцом и Петром Бородиным, бывшим гендиректором этой обанкротившейся компании, эмитента ценных бумаг в O1 Group.

Размер ответственности в итоге составил около 61,2 миллиарда рублей – это сумма неисполненных обязательств O1 Group Finance перед кредиторами. Суд по ходатайству ПСБ передал ему право требовать свою часть долга и выдал исполнительный лист.

Суд признал Дмитрия Минца банкротом в 2022 году по заявлению ПСБ из-за долга более чем в 1,5 миллиарда рублей. Басманный суд Москвы в 2020 году заочно арестовал Дмитрия Минца, его отца и брата Александра в рамках уголовного дела о растрате 34 миллиардов рублей банка "Открытие".