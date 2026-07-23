СМИ: США применили стратегический бомбардировщик B-1 против Ирана

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Американские военные задействовали дальний бомбардировщик B-1 для нанесения ударов по объектам иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
- Самолет был запущен с авиабазы в Великобритании, и этот случай стал первым с момента возобновления боевых действий между США и Ираном.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Американские военные во вторник задействовали дальний бомбардировщик B-1 для нанесения ударов по объектам иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР), сообщил портал Axios со ссылкой на американских чиновников.
"Американские военные использовали дальний бомбардировщик B-1 во вторник для ударов по целям Корпуса стражей исламской революции в Иране", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что этот случай стал первым с момента возобновления боевых действий между США и Ираном. По данным портала, самолет был запущен с авиабазы в Великобритании.
Президент США Дональд Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.
Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.