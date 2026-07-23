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СМИ: США применили стратегический бомбардировщик B-1 против Ирана - РИА Новости, 23.07.2026
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07:09 23.07.2026
СМИ: США применили стратегический бомбардировщик B-1 против Ирана

Axios: США применили стратегический бомбардировщик B-1 против Ирана

© Public domain/U.S. Air Force/Staff Sgt. Aaron AllmonСтратегический бомбардировщик ВВС США B-1 Lancer
Стратегический бомбардировщик ВВС США B-1 Lancer - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© Public domain/U.S. Air Force/Staff Sgt. Aaron Allmon
Стратегический бомбардировщик ВВС США B-1 Lancer . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американские военные задействовали дальний бомбардировщик B-1 для нанесения ударов по объектам иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
  • Самолет был запущен с авиабазы в Великобритании, и этот случай стал первым с момента возобновления боевых действий между США и Ираном.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Американские военные во вторник задействовали дальний бомбардировщик B-1 для нанесения ударов по объектам иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР), сообщил портал Axios со ссылкой на американских чиновников.
"Американские военные использовали дальний бомбардировщик B-1 во вторник для ударов по целям Корпуса стражей исламской революции в Иране", - говорится в сообщении.
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Подчеркивается, что этот случай стал первым с момента возобновления боевых действий между США и Ираном. По данным портала, самолет был запущен с авиабазы в Великобритании.
Президент США Дональд Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.
Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.
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В миреСШАИранВеликобританияДональд ТрампКорпус стражей исламской революцииВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
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