КДК отклонил требование "Спартака" о переигровке Суперкубка России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- "Зенит" обыграл "Спартак" в матче за Суперкубок России (1:1, 4:2 — по пенальти).
- "Спартак" подал требование о переигровке матча из-за нарушения правил игры судьей.
- КДК РФС отклонил требование "Спартака" о переигровке матча.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) отклонил требование московского "Спартака" о переигровке матча за Суперкубок России против петербургского "Зенита", сообщается на сайте организации.
"Зенит" в субботу в Нижнем Новгороде обыграл "Спартак" (1:1, 4:2 - по пенальти) в матче за Суперкубок России. В концовке встречи команды устроили массовую потасовку с участием запасных игроков, которую спровоцировал форвард петербуржцев Александр Соболев эмоциональным обращением к спартаковским трибунам после забитого мяча. Болельщики "красно-белых" бросали бутылки со своего сектора. Перед началом послематчевой серии 11-метровых главный судья встречи Евгений Буланов не стал проводить жребий для выбора ворот, футболисты били пенальти у фанатской трибуны "Зенита". "Спартак" подал требование переиграть матч в связи с нарушением правил игры судьей.
В четверг КДК РФС принял решение отклонить требование "красно-белых".