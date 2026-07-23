Рейтинг@Mail.ru
КДК отклонил требование "Спартака" о переигровке Суперкубка России - РИА Новости Спорт, 23.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Поле на Большой спортивной арене Лужники - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
17:04 23.07.2026 (обновлено: 17:35 23.07.2026)
КДК отклонил требование "Спартака" о переигровке Суперкубка России

КДК РФС отклонил требование "Спартака" о переигровке матча с "Зенитом"

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкБолельщики "Спартака"
Болельщики Спартака - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Болельщики "Спартака". Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • "Зенит" обыграл "Спартак" в матче за Суперкубок России (1:1, 4:2 — по пенальти).
  • "Спартак" подал требование о переигровке матча из-за нарушения правил игры судьей.
  • КДК РФС отклонил требование "Спартака" о переигровке матча.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) отклонил требование московского "Спартака" о переигровке матча за Суперкубок России против петербургского "Зенита", сообщается на сайте организации.
"Зенит" в субботу в Нижнем Новгороде обыграл "Спартак" (1:1, 4:2 - по пенальти) в матче за Суперкубок России. В концовке встречи команды устроили массовую потасовку с участием запасных игроков, которую спровоцировал форвард петербуржцев Александр Соболев эмоциональным обращением к спартаковским трибунам после забитого мяча. Болельщики "красно-белых" бросали бутылки со своего сектора. Перед началом послематчевой серии 11-метровых главный судья встречи Евгений Буланов не стал проводить жребий для выбора ворот, футболисты били пенальти у фанатской трибуны "Зенита". "Спартак" подал требование переиграть матч в связи с нарушением правил игры судьей.
В четверг КДК РФС принял решение отклонить требование "красно-белых".
Александр Соболев - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
В "Зените" отреагировали на требование "Спартака" переиграть Суперкубок
Вчера, 12:56
 
ФутболСпортРоссияНижний НовгородРоссийский футбольный союз (РФС)Суперкубок России по футболу
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    А. Рублев
    Т. Скатов
    66
    11
  • Футбол
    Завершен
    Карабах
    ЦСКА София
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Шериф
    Маккаби Тель-Авив
    0
    5
  • Футбол
    Завершен
    Хаммарбю
    Андерлехт
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Динамо Киев
    ПАОК
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Бешикташ
    Мидтъюлланн
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Санкт-Галлен
    Бенфика
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Твенте
    Ференцварош
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Хайдук
    Пафос
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала