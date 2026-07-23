Солнцев: авиасообщение открылось между Оренбургом и Алма-Атой

УФА, 23 июл - РИА Новости. Авиасообщение открылось между Оренбургом и Алма-Атой, региональные субсидии на перелеты удешевят стоимость пассажирских билетов, сообщил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев на платформе "Макс".

"Продолжаем расширять авианаправления из областного центра. На субсидирование перелетов в Казахстан уже выделено региональное финансирование. Оно позволит покрыть часть расходов и сделать билеты пассажиров дешевле", - сказал губернатор Оренбургской области.

Он отметил, что вопрос открытия этого маршрута поднимал на встрече с коллегами из Казахстана.

"Поддержан он и министерством транспорта РФ. И вот уже в конце июля мы ожидаем первый рейс", - сообщил Евгений Солнцев.

Губернатор региона отметил, что Казахстан много лет является ключевым международным партнером Оренбуржья.

"Организация прямого авиационного сообщения – это переход на новый уровень нашего взаимодействия. Он станет драйвером укрепления международных связей, роста локальной экономики, расширения туристического потенциала обеих сторон и укреплением деловых контактов. И, главное, сможет снизить нагрузку на автомобильные пропускные пункты", - сказал Евгений Солнцев.