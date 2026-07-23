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Солнцев: авиасообщение открылось между Оренбургом и Алма-Атой - РИА Новости, 23.07.2026
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Оренбургская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Оренбургская область
 
14:04 23.07.2026
Солнцев: авиасообщение открылось между Оренбургом и Алма-Атой

Евгений Солнцев: авиасообщение открылось между Оренбургом и Алма-Атой

© Фото : пресс-служба врио губернатора Оренбургской областиЕвгений Солнцев
Евгений Солнцев - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© Фото : пресс-служба врио губернатора Оренбургской области
Евгений Солнцев. Архивное фото
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УФА, 23 июл - РИА Новости. Авиасообщение открылось между Оренбургом и Алма-Атой, региональные субсидии на перелеты удешевят стоимость пассажирских билетов, сообщил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев на платформе "Макс".
"Продолжаем расширять авианаправления из областного центра. На субсидирование перелетов в Казахстан уже выделено региональное финансирование. Оно позволит покрыть часть расходов и сделать билеты пассажиров дешевле", - сказал губернатор Оренбургской области.
Он отметил, что вопрос открытия этого маршрута поднимал на встрече с коллегами из Казахстана.
"Поддержан он и министерством транспорта РФ. И вот уже в конце июля мы ожидаем первый рейс", - сообщил Евгений Солнцев.
Губернатор региона отметил, что Казахстан много лет является ключевым международным партнером Оренбуржья.
"Организация прямого авиационного сообщения – это переход на новый уровень нашего взаимодействия. Он станет драйвером укрепления международных связей, роста локальной экономики, расширения туристического потенциала обеих сторон и укреплением деловых контактов. И, главное, сможет снизить нагрузку на автомобильные пропускные пункты", - сказал Евгений Солнцев.
Он добавил, что это уже 12-е авианаправление, которое имеет финансовую поддержку региона. До этого были открыты сообщения с Абхазией и несколькими российскими городами. В скором времени планируется запустить рейс в Минск.
Евгений Солнцев - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
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Оренбургская областьОренбургАлма-АтаКазахстанЕвгений СолнцевМинистерство транспорта РФ (Минтранс России)Авиасообщение
 
 
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