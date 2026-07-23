Умерла Тамара Жалеева

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Тамара Жалеева, чемпионка мира по спортивной гимнастике и заслуженный тренер РСФСР и СССР, скончалась 22 июля на 95-м году жизни.
- Гражданская панихида пройдет 24 июля в 12:00 в Боткинской больнице, а похороны — в 14:00 на Даниловском кладбище столицы.
- Тамара Жалеева работала старшим тренером сборной команды Москвы, а позже возглавляла совет ветеранов Федерации спортивной гимнастики России и воспитала не одно поколение талантливых спортсменов.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Чемпионка мира по спортивной гимнастике в составе сборной СССР и заслуженный тренер РСФСР и СССР Тамара Жалеева скончалась 22 июля на 95-м году жизни, сообщается на сайте Федерации гимнастики России (ФГР).
Гражданская панихида пройдет 24 июля в 12:00 в Боткинской больнице, а похороны состоятся в 14:00 на Даниловском кладбище столицы.
"Долгие годы Тамара Андреевна преданно служила любимому делу. Она работала старшим тренером сборной команды Москвы, а позже возглавляла совет ветеранов Федерации спортивной гимнастики России. Но главное ее наследие - это не одно поколение талантливых спортсменов. Среди ее воспитанников - чемпионы Европы, мира и Олимпийских игр, которым она передала не только безупречное мастерство, но также искреннюю любовь к гимнастике и несгибаемую волю к победе. Светлая память о великом тренере и замечательном человеке навсегда останется в наших сердцах", - говорится в сообщении.
Жалеева - почетный мастер спорта СССР, заслуженный тренер РСФСР и СССР. Она завоевала золото чемпионата мира 1954 года в командном первенстве, а также становилась многократной чемпионкой СССР.