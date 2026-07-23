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Качанов одержал победу в чемпионате России по прыжкам с шестом - РИА Новости Спорт, 23.07.2026
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17:49 23.07.2026
Качанов одержал победу в чемпионате России по прыжкам с шестом

Дмитрий Качанов одержал победу в чемпионате России по прыжкам с шестом

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкДмитрий Качанов
Дмитрий Качанов - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Качанов победил в соревнованиях по прыжкам с шестом на чемпионате России, который проходит в Екатеринбурге, взяв высоту 5,7 метра.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Дмитрий Качанов одержал победу в соревнованиях по прыжкам с шестом на чемпионате России по легкой атлетике, который проходит в Екатеринбурге.
Качанов взял высоту 5,7 метра. Второе место занял Михаил Шмыков (5,65 метра с первой попытки), третьим стал Тимур Моргунов (5,65 метра с третьей попытки).
У женщин в толкании ядра победу одержала Екатерина Бурмистрова (16,62 метра). Второй стала Снежана Трофимец (16,58), тройку замкнула Ольга Батырева (16,37).
Турнир в Екатеринбурге продлится до 26 июля.
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