Качанов одержал победу в чемпионате России по прыжкам с шестом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Качанов победил в соревнованиях по прыжкам с шестом на чемпионате России, который проходит в Екатеринбурге, взяв высоту 5,7 метра.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Дмитрий Качанов одержал победу в соревнованиях по прыжкам с шестом на чемпионате России по легкой атлетике, который проходит в Екатеринбурге.
Качанов взял высоту 5,7 метра. Второе место занял Михаил Шмыков (5,65 метра с первой попытки), третьим стал Тимур Моргунов (5,65 метра с третьей попытки).
У женщин в толкании ядра победу одержала Екатерина Бурмистрова (16,62 метра). Второй стала Снежана Трофимец (16,58), тройку замкнула Ольга Батырева (16,37).
Турнир в Екатеринбурге продлится до 26 июля.