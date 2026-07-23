РПЛ вновь будут транслировать в Бразилии

Права на трансляцию приобрел один из крупнейших вещателей страны - медиагруппа Bandeirante. Матчи будут показаны на платном канале BandSports, в официальном стриме на YouTube-канале Canal Gol 2, а также на эфирном бесплатном телевидении Xsports 3. Охват может составить до 50 млн зрителей. Зрителям будут доступны как минимум три матча каждого тура в прямом эфире.