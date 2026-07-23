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РПЛ вновь будут транслировать в Бразилии - РИА Новости Спорт, 23.07.2026
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Футбол
 
20:37 23.07.2026
РПЛ вновь будут транслировать в Бразилии

В Бразилии возобновят трансляции матчей РПЛ

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкВадим Евсеев
Вадим Евсеев - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Бразилии спустя четыре года возобновят трансляции матчей Российской премьер-лиги, права на трансляцию приобрел медиагруппа Bandeirante.
  • В предстоящем сезоне в чемпионате России примут участие 33 бразильских игрока.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. В Бразилии спустя четыре года возобновят трансляции матчей Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщается на сайте футбольного чемпионата.
Права на трансляцию приобрел один из крупнейших вещателей страны - медиагруппа Bandeirante. Матчи будут показаны на платном канале BandSports, в официальном стриме на YouTube-канале Canal Gol 2, а также на эфирном бесплатном телевидении Xsports 3. Охват может составить до 50 млн зрителей. Зрителям будут доступны как минимум три матча каждого тура в прямом эфире.
В предстоящем сезоне в чемпионате России примут участие 33 бразильских игрока - наибольшее количество среди легионеров лиги.
Сезон РПЛ стартует 24 июля матчем ЦСКА - "Балтика" (Калининград).
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