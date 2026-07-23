Международная федерация скалолазания сохранила допуск россиян

Краткий пересказ от РИА ИИ Международная федерация скалолазания оставила в силе допуск российских спортсменов в нейтральном статусе.

Международный олимпийский комитет отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов.

Президент Федерации скалолазания России Дмитрий Бычков заявил, что организация будет работать над полноценным возвращением российских скалолазов в международное сообщество.

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Международная федерация скалолазания (World Climbing) оставила в силе допуск российских спортсменов в нейтральном статусе, сообщается на сайте организации.

Международный олимпийский комитет (МОК) 7 июля отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов. В четверг состоялась генассамблея, на которой был вынесен вопрос о приостановлении членства федераций России, Белоруссии и Израиля. Делегаты проголосовали за исключение из повестки вопроса о приостановлении членства федераций всех трех стран.

"Пока для российских спортсменов сохраняется нейтральный статус. Тем не менее принятое решение - важный шаг на пути к возвращению к нормальной ситуации, которая существовала до 2022 года, и к следованию рекомендациям Международного олимпийского комитета", - сказал президент Федерации скалолазания России Дмитрий Бычков.

"Мы будем продолжать работу по, полноценному возвращению российских скалолазов в международное сообщество с флагом, гимном и со всеми правами", - добавил глава организации.