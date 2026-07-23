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Международная федерация скалолазания сохранила допуск россиян - РИА Новости Спорт, 23.07.2026
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22:17 23.07.2026 (обновлено: 22:30 23.07.2026)
Международная федерация скалолазания сохранила допуск россиян

World Climbing сохранила допуск россиян в нейтральном статусе

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЮлия Каплина
Юлия Каплина - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Международная федерация скалолазания оставила в силе допуск российских спортсменов в нейтральном статусе.
  • Международный олимпийский комитет отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов.
  • Президент Федерации скалолазания России Дмитрий Бычков заявил, что организация будет работать над полноценным возвращением российских скалолазов в международное сообщество.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Международная федерация скалолазания (World Climbing) оставила в силе допуск российских спортсменов в нейтральном статусе, сообщается на сайте организации.
Международный олимпийский комитет (МОК) 7 июля отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов. В четверг состоялась генассамблея, на которой был вынесен вопрос о приостановлении членства федераций России, Белоруссии и Израиля. Делегаты проголосовали за исключение из повестки вопроса о приостановлении членства федераций всех трех стран.
"Пока для российских спортсменов сохраняется нейтральный статус. Тем не менее принятое решение - важный шаг на пути к возвращению к нормальной ситуации, которая существовала до 2022 года, и к следованию рекомендациям Международного олимпийского комитета", - сказал президент Федерации скалолазания России Дмитрий Бычков.
"Мы будем продолжать работу по, полноценному возвращению российских скалолазов в международное сообщество с флагом, гимном и со всеми правами", - добавил глава организации.
World Climbing отстранила российских спортсменов от соревнований в марте 2022 года из-за событий на Украине. В феврале 2026-го россияне были допущены до соревнований в нейтральном статусе.
Скалолазание. Чемпионат Европы. Многоборье - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
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СпортДмитрий БычковМеждународный олимпийский комитет (МОК)
 
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