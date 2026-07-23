Рейтинг@Mail.ru
У России есть шанс отправить команду на Олимпиаду-2028, считает Дегтярев - РИА Новости Спорт, 23.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:31 23.07.2026 (обновлено: 11:47 23.07.2026)
У России есть шанс отправить команду на Олимпиаду-2028, считает Дегтярев

Дегтярев заявил, что у России есть шанс выиграть Олимпиаду в Лос-Анджелесе

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкМихаил Дегтярев
Михаил Дегтярев - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр спорта Михаил Дегтярев заявил, что у России есть шанс отправить команду на летние Игры 2028 года в Лос-Анджелесе и победить на соревнованиях.
  • Международный олимпийский комитет временно восстановил статус ОКР и отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев заявил, что у России есть шанс отправить команду на летние Игры 2028 года в Лос-Анджелесе и победить на соревнованиях.
Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) временно восстановил статус ОКР и отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов. Следующие летние Игры пройдут в Лос-Анджелесе с 14 по 30 июля 2028 года.
"В Лос-Анджелесе мы должны выступить с флагом и гимном. Это будут третьи Игры там. Две Олимпиады там мы пропустили, у нас есть шанс отправить туда команду и выиграть ее. Задачи надо ставить высокие", - сказал Дегтярев на круглом столе на тему "Спортивный суверенитет и олимпийское будущее России", который проходит в четверг в ММПЦ МИА "Россия сегодня".
Михаил Дегтярев - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
Дегтярев назвал главную цель России в спорте на 2026 год
31 декабря 2025, 18:49
 
СпортЛос-АнджелесРоссияМихаил ДегтяревОлимпийский комитет России (ОКР)Международный олимпийский комитет (МОК)ММПЦ
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    А. Рублев
    Т. Скатов
    66
    11
  • Футбол
    Завершен
    Карабах
    ЦСКА София
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Шериф
    Маккаби Тель-Авив
    0
    5
  • Футбол
    Завершен
    Хаммарбю
    Андерлехт
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Динамо Киев
    ПАОК
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Бешикташ
    Мидтъюлланн
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Санкт-Галлен
    Бенфика
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Твенте
    Ференцварош
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Хайдук
    Пафос
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала