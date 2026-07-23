У России есть шанс отправить команду на Олимпиаду-2028, считает Дегтярев

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр спорта Михаил Дегтярев заявил, что у России есть шанс отправить команду на летние Игры 2028 года в Лос-Анджелесе и победить на соревнованиях.
- Международный олимпийский комитет временно восстановил статус ОКР и отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев заявил, что у России есть шанс отправить команду на летние Игры 2028 года в Лос-Анджелесе и победить на соревнованиях.
Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) временно восстановил статус ОКР и отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов. Следующие летние Игры пройдут в Лос-Анджелесе с 14 по 30 июля 2028 года.
"В Лос-Анджелесе мы должны выступить с флагом и гимном. Это будут третьи Игры там. Две Олимпиады там мы пропустили, у нас есть шанс отправить туда команду и выиграть ее. Задачи надо ставить высокие", - сказал Дегтярев на круглом столе на тему "Спортивный суверенитет и олимпийское будущее России", который проходит в четверг в ММПЦ МИА "Россия сегодня".
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